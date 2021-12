"Difetto di coordinamento" nella riforma contro i femminicidi, allarme della procura di Tivoli

C'e' un 'difetto' nella norma da poco approvata del processo penale che prevede misure piu' stringenti per proteggere le donne a rischio di violenza. La riforma del processo penale prevede l'arresto in flagranza per gli uomini che vi'olano i divieti di avvicinamento alle ex compagne che perseguitano, ma poiche' il reato prevede una pena fino a 3 anni nessun giudice potrebbe convalidare l'arresto. E' successo a Tivoli, dove la procura ha deciso di aggravare la misura cautelare per due uomini che avevano violato il divieto di avvicinamento alle rispettive ex compagne. I due sono dunque uno agli arresti domiciliari e l'altro in carcere. La procura denuncia il paradosso, l'avvocata del Centro Antiviolenza di Roma Lucha y Siesta conferma il paradosso "L'intento della norma che era quello di garantire alle donne una protezione rischia di essere vanificata dal fatto che dura il tempo di una notte. Per renderla efficace c'e' bisogno di coordinare l'impianto normativo".