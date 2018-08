Diciotti, Ue contro Di Maio: minacce non funzionano in Europa

Roma, 24 ago. (askanews) - "Non scambiamoci accuse. Le dichiarazioni non costruttive e le minacce non aiutano. Le minacce non funzionano in Europa. Non portano da nessuna parte". Un portavoce della Commissione Ue, ripreso dalla stampa internazionale, ha commentato così le parole del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che ha affermato che l'Italia non pagherà più i contribuiti Ue se non riceverà assistenza per la vicenda dei migranti bloccati sulla nave della Guardia costiera Diciotti."Inviterei tutte le parti coinvolte a lavorare insieme in modo costruttivo" ha proseguito il portavoce.Oggi è in programma a Bruxelles una riunione degli sherpa di una dozzina di Paesi Ue per cercare una soluzione per i migranti sulla Diciotti ai quali il ministro degli Interni Matteo Salvini ha negato l'autorizzazione allo sbarco in Italia.