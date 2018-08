Diciotti, tensione al porto Catania: manifestanti bloccano polizia

Catania, 23 ago. (askanews) - Momenti di tensione all'ingresso del Molo di Levante a Catania dove un nutrito gruppo di manifestanti si è gettato per terra impedendo ad un mezzo della polizia di accedere alla zona di sicurezza che conduce ai piedi della nave Diciotti, ferma in porto da tre giorni con 150 migranti a bordo. I manifestanti scandiscono slogan pro migranti e contro i rappresentanti del mondo politico."Siamo tutti clandestini, siamo tutti clandestini. Freedom, curria, libertà. Siamo tutti anti fascisti...". L'area del Molo è presidiata dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. La polizia tiene a debita distanza i diversi gruppi di manifestanti per evitare eventuali scontri.