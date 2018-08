Diciotti, Caritas: migranti Rocca di Papa accolti in 30 diocesi

Roma, (askanews) - "Il gruppo è costituito da cento persone, 94 uomini e 6 donne, non ci sono minori, l'età va dai 18 ai 50 anni, la media è sui 25 anni. Sono arrivati in due gruppi dall'hot spot di Messina, sono stati accolti dal centro di accoglienza straordinario predisposto per questo a cui ci stiamo appoggiando come chiesa e Caritas, come una tappa di avvicinamento per le mete finali di questo viaggio per questi cento immigrati, che saranno le diocesi di tutta Italia. Abbiamo avuto la disponibilità di quasi trenta diocesi su tutto il territorio e una parte sappiamo che sarà accolta dalla Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Piccoli gruppi di persone saranno quindi accolti in tutta Italia, da Como a Cefalù".Così Francesco Spagnolo, dell'ufficio comunicazione di Caritas italiana, ha spiegato che i migranti sbarcati dalla nave Diciotti e arrivati al centro d'accoglienza "Mondo migliore" di Rocca di Papa, nei pressi di Roma, saranno poi accolti in circa trenta diocesi in tutta Italia.