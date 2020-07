Caso marò, l'ammiraglio De Giorgi: "Una sentenza giusta: l'Italia ha agito rispettando il diritto"

Dire che sono felici è molto poco. "Siamo contenti di aver ricevuto dopo 8 lunghissimi anni la sentenza che tutti noi, familiari, amici e italiani, aspettavamo", ha detto a freddo il marò Salvatore Girone commentando la pronuncia del tribunale dell'Aja che ha stabilito la competenza giurisdizionale italiana del caso dei due marò. "Per noi è la fine di un incubo", ha concluso. "Ancora non mi rendo conto, dopo tanta sofferenza, non ho ancora metabolizzato la notizia. Ora mi potrò rivedere con Salvatore, magari ci ridanno anche il passaporto, riacquistiamo la libertà di poter viaggiare".

Latorre è ancora incredulo

Anche Massimiliano Latorre è ancora incredulo. "È un'emozione indescrivibile, non me l'aspettavo - ha spiegato - non mi ero fatto alcuna idea. Ero lì ad attendere, certo ci speravo ma sono rimasto sempre con i piedi per terra senza fare ipotesi sulla sentenza". "In questo momento mi sento di dire grazie a tutti gli italiani. Mi auguro – ha proseguito - che da oggi ricominci un'altra vita. Ora bisogna capire meglio le cose, è un bel risultato ma ora bisogna capire quali altri passi bisogna affrontare". In questo momento, "c'è tanta stanchezza. Penso di aver decisamente subito un'ingiustizia", ha concluso.

Il mondo di militari soddisfatto

Il mondo di militari è soddisfatto, perché la sentenza ha ridato un minimo di certezze ad un lavoro, la difesa dei bastimenti battenti bandiera italiana (ma non solo), che, come nel caso dei due marines italiani, potrebbe avere risvolti militari e giuridici inattesi. "Si tratta di una sentenza importante. La giurisdizione poteva essere solo italiana visto, che l'evento aveva avuto luogo in acque internazionali su una nave Italiana protetta da personale militare dello stato di bandiera, come aveva sempre sostenuto la Marina Militare del resto. Un fatto è assodato, l'Italia ha sempre agito in piena legittimità nel rispetto del diritto internazionale. Non altrettanto si può dire dell'India", ha commentato l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, ex Capo di Stato Maggiore della Marina Militare la decisione del Tribunale dell'Aja che ha assegnato la giurisdizione al nostro Paese nella vicenda dei due fucilieri.

L'ammiraglio De Giorgi

Sul fatto che si è arrivati a questa decisione dopo anni e sui possibili errori nella gestione della vicenda, l'ammiraglio De Giorgi osserva: "Con il senno di poi sono tutti maestri. Chi si è trovato a gestire gli eventi dall'Italia ha agito sulla base delle informazioni disponibili al momento, nei tempi ristretti in cui si è sviluppata la vicenda. Certamente la catena di comando adottata per la protezione dei mercantili che vedeva il comando operativo assegnato al Capo di Stato Maggiore della Difesa invece che al Capo di Stato Maggiore della Marina, come sarebbe stato naturale, vista la specificità marittima dell'operazione, è risultata poco funzionale, aumentando le isteresi decisionali. Indubbiamente non ha aiutato".

I rapporto con l'India

"Nel rapporto con l'India, l'Italia a livello politico ha sempre cercato di trovare una mediazione e una soluzione condivisa che privilegiasse il buon esito finale, anche a costo di apparire a volte debole. Una via lunga che alla fine ha comunque ottenuto il risultato sperato - osserva l'ex Capo di Stato Maggiore della Marina Militare - La sentenza rinvigorisce anche il prestigio della Corte Internazionale dell'Aia che in un momento di generale crisi delle Istituzioni sovranazionali ha dimostrato di tenere testa a una delle maggiori potenze mondiali dando ragione all'Italia". Ai due marò, l'ammiraglio DE Giorgi in primo luogo rinnova "il ringraziamento per il contegno dignitoso e coraggioso che hanno sempre mantenuto insieme alle loro famiglie, nonostante il lungo periodo di separazione per l'ingiusta permanenza obbligata in India e per la dolorosa separazione dai loro affetti". "I due sottufficiali del San Marco hanno agito con l'unico intento di proteggere la nave e il personale secondo le consegne ricevute - conclude - La Marina Militare non li ha mai abbandonati e sono certo continuerà ad essere sempre vicino a loro e alle loro famiglie. Come italiani abbiamo nei loro confronti un debito di riconoscenza che non può essere dimenticato".

Saranno processati in Italia?

C’è da dire, comunque, che una volta decisa di chi è la competenza territoriale del processo, per i due soldati italiani resta aperta l’ipotesi di processo in Italia. La sentenza del tribunale dell’Aja è anche in questo senso molto chiara. I due Fucilieri di Marina hanno agito in nome e per conto dello Stato italiano (erano impegnati nell'esercizio delle loro funzioni) e pertanto immuni dalla giustizia straniera. Spetterà adesso al nostro Paese esercitare la propria giurisdizione e riavviare il procedimento penale sui fatti occorsi il 15 febbraio 2012, a suo tempo aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Inoltre, si legge nella sentenza, "L'Italia ha violato la libertà di navigazione sancita dagli articoli 87 e 90 della Convenzione dell’ONU sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982, e dovrà pertanto compensare l’India per la perdita di vite umane, i danni fisici, il danno materiale all’imbarcazione e il danno morale sofferto dal comandante e altri membri dell’equipaggio del peschereccio indiano “Saint Anthony”. Insomma, a decidere sull’azione dei marò nel 2012 sarà la giustizia italiana. Sta per aprirsi un nuovo capitolo di una vicenda cominciata nel 2012, cioè più di otto anni fa.