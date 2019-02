Dibattiti sull'Ue con 'Memo4Europe'

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Una giornata dedicata all'Europa in un confronto generazionale che collega tutta l'Italia. Memo4Europe è l'evento nazionale che mercoledì 27 Febbraio metterà in rete l'Università degli Studi di Torino, la Sapienza Università di Roma, l'Università Federico II di Napoli, insieme a migliaia di altri studenti delle scuole superiori di II grado. I tre incontri si terranno in contemporanea dalle 9.30 alle 12.30, creando un unico grande dibattito condiviso tra le sale e trasmesso all'esterno in diretta. Inoltre, il collegamento in streaming fra le tre sedi permetterà di confrontarsi e discutere sull'Europa di ieri, oggi e domani. La giornata ha testimonial d'eccezione che dialogheranno con i giovani rispondendo e rivolgendo loro domande: Luigi Berlinguer, già Ministro della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, Maria Romana De Gasperi, primogenita di Alcide De Gasperi e Presidente Onorario dell'omonima Fondazione, Carlo Rubbia, Nobel per la fisica e senatore a vita.