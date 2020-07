Dialoghi Eula Extra: sviluppo sostenibile, un nuovo modo di intendere i territori

Forte del successo mediatico ottenuto all’esordio, l’antica chiesa di Santa Caterina in Villavecchia si prepara ad ospitare il secondo appuntamento in live streaming dei ‘Dialoghi Eula Extra’, con diretta sulle piattaforme social (Facebook e Youtube) del Comune di Villanova Mondovì.

Lunedì 20 luglio 2020, alle ore 21, andrà in scena una sessione di approfondimento interamente dedicata a ‘Sviluppo sostenibile e territori’, tema che sarà affrontato grazie ad illustri presenze in loco e prestigiosi contributi in collegamento: un primo mix in attesa dell’evento principale del festival, attualmente previsto in autunno a seguito dell’emergenza Covid-19.

Gli ospiti

Ospiti d'eccezione saranno Enrico Giovannini e Gianni Bottalico, rispettivamente portavoce e responsabile dei rapporti con gli Enti territoriali dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Giovannini, ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, economista e docente universitario con un passato ai vertici dell’Istat e dell’OCSE, ha recentemente partecipato ai lavori della task force per il rilancio dell’Italia che il premier Conte ha affidato a Vittorio Colao. Nel corso degli Stati generali che si sono tenuti nelle scorse settimane a Roma, a Villa Pamphilj, Giovannini ha presentato proposte di sviluppo fortemente orientate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica: «Dobbiamo fare presto per sfruttare al meglio questa opportunità - si legge nella relazione finale - e far sì che la trasformazione sia 'rapida e irreversibile'». Un approccio innovativo che vede nella crisi un’opportunità per velocizzare il procedimento di digitalizzazione ed ammodernamento delle infrastrutture, superando i problemi cronici del passato: «L’Italia cresceva poco e c’era un’alta disoccupazione soprattutto giovanile e femminile, grandi disuguaglianze, un’evasione fiscale molto alta, inquinamento, degrado del suolo… insomma non vogliamo tornare dove eravamo».

Parole che rappresentano il mantra del mandato dell’associazione che Giovannini rappresenta: fondata nel 2016, l’ASviS riunisce oggi circa 270 tra le principali istituzioni e associazioni della società civile ed è in prima linea per promuovere e comunicare l’importanza della crescita nel rispetto dei target fissati dall’ONU per lo sviluppo sostenibile nell’ambito dell’Agenda 2030. Con un’attenzione spiccata nei confronti del locale e dei territori, compresi quelli più periferici: al secondo appuntamento dei ‘Dialoghi Eula Extra’ sarà ospite anche Gianni Bottalico, già presidente nazionale ed internazionale delle ACLI ed attuale responsabile dei rapporti di ASviS con gli Enti locali, che dialogherà in presenza da Villanova Mondovì. Prima di essere accolti in Santa Caterina, entrambi gli ospiti saranno inoltre protagonisti di una sessione riservata ai membri del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in programma nel pomeriggio di lunedì 20 luglio.

«Da Padoan a Giovannini: ospitare due intellettuali di tale calibro - commenta Fulvio Bersanetti, direttore scientifico ed ideatore del festival della buona politica con l’attuale vicesindaco di Villanova Mondovì, Michele Pianetta - rappresenta per noi un grande onore. Negli anni abbiamo creato una buona autorevolezza e possiamo dire che il nostro è ormai un marchio di garanzia. La mission di ASviS trova in noi piena condivisione, Santa Caterina sarà nuovamente crocevia tra passato e futuro sostenibile del nostro Paese».

Chi sono

Enrico Giovannini è stato Chief Statistician dell’OCSE dal 2001 all’agosto 2009, presidente dell’Istat dall’agosto 2009 all’aprile 2013. Dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 è stato ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del governo Letta. È professore ordinario di Statistica economica all'Università di Roma ‘Tor Vergata’, docente di Public Management presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università LUISS e membro di numerosi board di fondazioni e di organizzazioni nazionali e internazionali. Ricopre attualmente l’incarico di portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che ha fondato il 3 febbraio 2016.

Gianni Bottalico è responsabile per ASviS delle relazioni con gli Enti territoriali, Comuni e Regioni in primis. Ha ricoperto numerosi incarichi politici e istituzionali (tra cui consigliere comunale ed assessore a Seregno) e, in particolare, presidente delle ACLI milanesi, vicepresidente nazionale e poi presidente delle ACLI nazionali e internazionali. Ha collaborato con il cardinale Dionigi Tettamanzi, già arcivescovo di Milano, per il progetto del fondo diocesano di solidarietà per le famiglie colpite dalla crisi e della disoccupazione. Co-fondatore e portavoce dell’Alleanza contro la Povertà in Italia, è stato tra i promotori del REIS (Reddito di Inclusione Sociale).