'Dibba’ attacca ‘Gigino’, Di Maio manda al diavolo Dibba. L’ennesima guerra interna ai 5Stelle scoppia fragorosa. A rischio, stavolta, c’è la stessa leadership del Movimento, a rischio frattura e/o rottura interna. Altro che i ‘distinguo’ dell’ala ortodossa e movimentista che fa capo al presidente della Camera, Roberto Fico, che un giorno dice, un giorno non dice, l’altro giorno un po’ tace e un po’ fa capire. ‘Dibba’ è uno sanguigno, si sa, non le manda certo a dire, solo che ora s’è stufato pure ‘Giggino’ che reagisce offeso, con tanto di parolacce, contumelie e battutacce off records.

La frase, o meglio l’audio, in cui Di Maio ‘s’incazza’

Davanti agli attivisti che affollavano l’assemblea territoriale del Movimento 5 Stelle a Terni, Luigi Di Maio si sfoga: “Noi siamo andati al governo per fare le cose finché ci si consentirà, in queste condizioni, di farle, io continuerò. Perché se invece il tema è fare il ragionamento politico... è per questo che io mi sono incazzato in questi giorni quando ho sentito questa frase “burocrati chiusi nei ministeri” (frse detta da Dibba in più di un’intervista, ndr.). Ma io lavoro un terzo, ragazzi, lavoro un quinto. In campagna elettorale ho fatto 10 mila chilometri in un mese, fino al mese prima abbiamo lavorato a Roma nei ministeri a tambur battente”.

Le registrazioni audio vengono pubblicate dal sito Fanpage.it – un sito che non è la prima volta che dà dispiaceri a Di Maio e ai 5Stelle – e il riferimento è a quanto Alessandro Di Battista, prima nel suo ultimo libro, “Politicamente scorretto”, poi in varie interviste, ha detto.

Già che c’è Di Maio se la prende pure con Salvini…

In un altro passaggio si sente Di Maio dire così: “Mi dicevano, ma com’è che quello (Salvini. Ndr.) sta in ogni Comune e tu non ci sei mai? Poi abbiamo scoperto che usava gli aerei di Stato. Ma se qualcuno pensa che dobbiamo cominciare a fare i voti con quella roba là, noi l'abbiamo ucciso il Movimento”. Il Pd non sta nella pelle per la gioia di vedere gli alleati di governo che si sbranano e annuncia doverosa interrogazione parlamentare: “Il vicepremier Di Maio sostiene che l’altro vicepremier Salvini abbia utilizzato voli di Stato per il suo lungo tour elettorale degli scorsi mesi in Italia. Viste le parole così nette di Di Maio, il governo ed il presidente Conte hanno il dovere di riferire alle Camere e di fare chiarezza su ogni singolo utilizzo dei voli di Stato da parte del ministro Salvini e degli altri membri dell'esecutivo”. Altro che Air Force One di Renzi (mai neppure decollato), qua rischia di finire con l’M5S che ‘interroga’ Salvini peggio del Pd…

Fonti del Movimento, ovviamente, minimizzano: spiegano come non si trattasse di nessun audio rubato: la riunione era chiusa ufficialmente alla stampa, ma accessibile a tutti, sottolineano, ricordando anche le diverse dirette Facebook fatte dai militanti durante l’intervento dello stesso Di Maio. Traduzione: “ Gigi ha voluto mandare dei messaggi, una carezza gentile, visto che loro ci riempie sempre di m….”. ‘Loro’ sarebbero, appunto, Di Battista e Salvini: un nemico interno e un nemico esterno dei ‘ministeriali’ pentastellati. Quelli che, per capirsi, a casa non ci vogliono più andare: troppo comode le poltrone, troppo belli i benefit governativi e parlamentari, troppo alti gli stipendi e relativi stili di vita.

Dibba e il suo libro-manifesto “Politicamente scorretto”

Del resto, proprio nel libro “Politicamente scorretto”, uscito il 17 giugno, per Mondadori (sic), Di Battista aveva scritto: “Non abbiamo perso le elezioni perché i media hanno raccontato falsità alla pubblica opinione. Le abbiamo perse perché noi e solo noi abbiamo creduto a quelle menzogne e per tentare di confutarle ci siamo via via trasformati in burocrati rinchiusi diciotto ore al giorno nei ministeri mentre Salvini al suo non ci stava quasi mai”.

La sua dotta analisi, Di Battista la continua così: “Le strategie lasciamole ai politicanti, se entriamo nel loro campo ci fanno a pezzi. In fondo, per decenni, non hanno fatto altro che fare strategie per guadagnare poltrone e privilegi. Quando li abbiamo costretti a entrare nel nostro di campo, quello delle proposte di buon senso, quello della sobrietà, della passione politica, quello dell’attivismo, della politica come missione, li abbiamo fatti a pezzi noi”. Parole, come si vede, lontane anni luce non solo dall’alleanza con la Lega, che ‘Dibba’ vuole polverizzare, per correre – come Salvini, più di Salvini – alle urne e gridare il suo ‘no pasaran’, ma anche, appunto, da Di Maio.

L’asse tra Di Battista e Casaleggio junior, vestali M5S

Di Battista, peraltro, oggi sarà intervistato da Casaleggio jr (l’asse tra i due, il leader ‘descamisado’, ‘guevarista’ e ‘andino’ e il figlio del fondatore è antico, forte, radicato) sul palco catanese di “Rousseau City Lab” a Piazza Nettuno, con Giulia Grillo, ministro della Salute, e molti altri attivisti stellati della prima ora come Max Bugani. Manca solo un altro Grillo, Beppe, ma per quello che scrive sul Fatto quotidiano e per come lo scrive è come ci fosse.

A sera intervista incrociata per i due Robespierre M5S

Casaleggio la mette sul solito refrain del comunichiamo male (“Nove riforme su undici al governo sono state fatte dal M5S, raccontiamolo”, spiega il fondatore di Rousseau), ma soprattutto apre alla proposta ci Dibba sulla deroga al doppio mandato in caso di crisi di governo. “Ne stiamo parlando, noi continuiamo a verificare se le nostre regole sono attuali” dice. A tarda sera, sul palco, ecco in scena l’inedita intervista di Casaleggio a Di Battista. All'evento “Rousseau Lab” sono presenti tutti i pentastellati siciliani, inclusi il ministro Giulia Grillo che, con Danilo Toninelli, è attivissimi con l’obiettivo non dichiarato di evitare di esser vittima del rimpasto. Nel frattempo, il gruppo parlamentare ribolle non risparmiando critiche né a Di Maio e neppure a Di Battista: “Ma perché è venuto a sporcarsi le mani?”, è il concetto ribadito da più di un deputato in questi giorni. Invece, secondo l’inner circle dimaiano le critiche al capo dipendono soprattutto da un fattore: l’annunciato rimpasto dei sottosegretari che, assicurano, nel medio periodo ci sarà. Anche perché farlo è sintomo di buona salute, per il governo (qualsiasi governo), non farlo, sintomo di pre-crisi.

‘Ministeriali’ e ‘poltronisti’ contro ‘movimentisti’ ‘puri’

Insomma, ‘ministeriali’ e ‘poltronisti’ contro ‘puri e duri’, ‘movimentisti’ e ‘radicali’ è la nuova faglia di rottura? Forse, è possibile. Anche se proprio Dibba ha messo, nei giorni scorsi, le mani avanti dicendo che la ‘regola aurea’ dell’M5S, il divieto di poter esercitare più di due mandati (Casaleggio senior e anche Beppe Grillo ci tenevano molto che venisse fatta rispettare, anche Casaleggio jr pure), se il Paese precipitasse a elezioni anticipate, va fatta saltare. Perché va bene tutto, ma proprio indicare in Di Maio non solo anche il capro espiatorio, ma anche la testa da far subito rotolare (in caso di interruzione repentina della legislatura, a Statuto M5S vigente, Di Maio non si potrebbe neppure ricandidare a deputato, avendo fatto due legislature (quindi figurarsi il candidato premier), Dibba è debole. Ma il pensiero recondito è anche quello più raffinato, nel ‘Che Guevara’ a 5Stelle: gli facciamo il ‘regalino’, di farlo ricandidare, ma come un’elemosina, chiaramente lo delegittimiamo, avrà solo posti in seconda e terza fila, poi – quando ci sarà da fare il ‘gioco grosso’, quello delle nuove consultazioni nel nuovo Parlamento, c’è già pronto ‘Dibba’.

Il test delle Europee ha rotto gli equilibri dei 5Stelle

Il guaio è, appunto, l’asse inedito che emerge, dalle ceneri delle Europee, nell’universo pentastellato: quello tra Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista. L’uomo della piattaforma Rousseau e il frontman delle piazze, che oggi saliranno, insieme, sul palco di Catania. Entrambi, per motivi diversi hanno passato gli ultimi mesi lontano dalle luce dei riflettori. Entrambi, in modalità diversissime, tornano in campo nel momento più difficile del M5S, ma innescando la reazione, gelida e piccata, del ‘capo politico’ – o presunto tale - Luigi Di Maio. Il vicepremier ha iniziato proprio ieri un lungo, non facile tour di assemblee regionali. Obiettivo: ricostruire una base dilaniata dall’alleanza con la Lega e dalla lontananza dal territorio dei big pentastellati. E ieri, agli attivisti umbri, Di Maio non ha risparmiato la sua irritazione nei confronti delle critiche di Di Battista, come abbiamo visto, e l’M5S è ormai una pentola in ebollizione.

Di Maio rischia di fare la fine dell’Asino di Buridano…

Ecco, di Di Maio dovrebbe preoccuparsi, più che della sua – eterna – rivalità con Dibba, che mira a togliergli il posto, di Salvini, che mira, invece, a togliergli il resto del sonno. Perché le voci che arrivano dalla Lega sono sempre più tumultuose e mugghianti. Di Maio rischia di finire come l’asino di Buridano che, non sapendo scegliere tra due secchi d’acqua, si asseta e muore, gettato via come una calza vecchia dal Movimento, come da Salvini, ‘alleato’ di governo. Fossimo nella fidanzata, Virginia Saba, opteremmo per il prolungamento delle vacanze pre-estive nella splendida Sardegna: il ‘Capo’ ha bisogno di ritrovare forza e lucidità perché, di qui a breve, potrebbero servire.