Coronavirus, in Italia 352 morti in 24 ore e oltre 30mila casi

Milano, 4 nov. (askanews) - Le persone morte per Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore sono 352. Mai così tante dopo l'estate. I nuovi contagi sono 30.550 a fronte di 211.831 tamponi, con un tasso di positività del 14,4%, in calo dell'1,1%. È il secondo giorno consecutivo in cui la proporzione fra contagiati e numero di tamponi diminuisce.Il numero di persone in terapia intensiva segna un +67, in calo rispetto ai 203 di 24 ore fa. Tenendo sempre conto che questi numeri però non dicono realmente quante persone sono entrate in intensiva nelle ultime 24 ore, ma sono il saldo fra chi entra e chi esce. Stesso ragionamento vale per i ricoveri, + 1.002, saldo fra chi entra in ospedale e chi viene dimesso.La regione con più contagi quotidiani resta la Lombardia, +7.758, seguita dalla Campania + 4.181, Piemonte +3.577, Veneto + 2.436 e Lazio + 2.432.