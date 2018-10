In Italia sono decine e decine le “via Lucani 22”. Cantieri abbandonati, palazzi fatiscenti in attesa di destinazione, capannoni industriali abbandonati causa recessione economica, non- luoghi presenti tanto nelle periferie quanto nei centri storici che diventano la casa e l’ufficio degli invisibili. Il luogo dove dormono e spesso dove vivono. Non tutti sono centrali di spaccio. La maggior parte sono comunque il tappeto dove si nasconde quello a cui non si trova risposta: gli invisibili, appunto. Si tratta degli stranieri in Italia anche da anni senza più un titolo di soggiorno e che troppo spesso la clandestinità spinge allo spaccio comunque a delinquere. Non tutti gli invisibili sono delinquenti. La maggior parte rischiano di diventarlo. Quindi, senza mai smettere di indignarsi e di avere pietà per la fine che ha fatto Desirèe, 16 anni finiti con un’overdose e uno stupro di gruppo nel cantiere abbandonato di via Lucani, occorre individuare il vero responsabile di un degrado per cui è troppo facile, dopo, indignarsi. Per due o tre giorni, il tempo in genere di celebrare un funerale. E poi tutti zitti fino alla prossima volta.

L’inutile scaricabarile

Sindaco, prefetto, questore, ciascuno di loro per la propria parte ha certo la responsabilità dell’inezia, dei mancati sgomberi, del ripristino del decoro e delle legalità di questi non-luoghi. Lo scaricabarile delle responsabilità di questi giorni a Roma aggiunge però rabbia alla sgomento per la povera Desirèe. Ma la vera soluzione di tutto questo sarà quando saranno aperti in ogni regione, a volte anche più d’uno in ogni regione, i CPR, i Centri per il rimpatrio. Perché gli arresti, avvenuti in tempi veloci, dei presunti aguzzini di Desirèe, due senegalesi, un nigeriano e un gambiano, dimostrano due cose. La prima: il buco nero sul fronte della sicurezza in Italia è l’assenza di luoghi dove trattenere gli stranieri senza permesso di soggiorno in attesa che vengano espulsi. La seconda: i fatti di cronaca di questi giorni dimostrano quanta propaganda ci sia nella narrazione del leader della Lega. Una delle monete più spese in campagna elettorale è stato il rimpatrio di “600 mila irregolari” che è anche uno dei punti del contratto del governo giallo-verde. Allora, delle due l’una: o Salvini sapeva di promettere una cosa non vera; oppure, ora che governa da cinque mesi e ha in mano le chiavi del Viminale, si è reso conto che le espulsioni sono una partita quasi impossibile. Perché gli sbarchi saranno ridotti, il decreto sicurezza manda in soffitta il sistema di accoglienza Sprar ma il nocciolo della questione - come mandare a casa propria chi non ha diritto di restare in Italia - è ancora tutto da risolvere.

Gli invisibili

“Inutile cercare di dare la colpa alla sindaca o al prefetto - spiegano in queste ore al Viminale i responsabili della sicurezza- il problema è che quando gli agenti rintracciano qualcuno senza documenti e verificano al terminale che i permessi sono scaduti, non siamo in grado di espellerli. Di trattenerli in un posto chiuso e sorvegliato in attesa di finalizzare le pratiche di rimpatrio con i paesi di origine. Quindi facciamo un foglio di via e li lasciamo andare”. Si diventa così invisibili, senza diritti, senza un obiettivo, manodopera facile per la criminalità.

L’unico modo per spezzare questo cortocircuito è riaprire i vecchi Cie, i Centri per l’identificazione e l’espatrio aperti nel 1998 dalla Turco-Napolitano, chiusi nel 2011 perché diventati luoghi di carcerazione senza speranza e, con grande coraggio, riaperti da Marco Minniti nel gennaio 2017 appena diventato ministro dell’Interno nel governo Gentiloni. Il decreto sicurezza dell’allora ministro diceva, tra le altre cose e oltre a dare più poteri ai sindaci (Daspo urbano) proprio per bonificare alcune aree degredate, che ogni regione doveva aprire un proprio CPR, capienza al massimo 100-150 persone, tempo di permanenza tre mesi per effettuare le pratiche del rimpatrio. Solo così, creando questi luoghi chiusi e sorvegliati, sarebbe stato possibile cominciare a mettere ordine nel numero di presenze straniere in Italia.

Il no dei governatori al decreto Minniti

E’ del gennaio 2017. Bene: per un anno, fino a febbraio 2018, non è accaduto nulla. Contrari i governatori, soprattutto quelli della Lega e del centrodestra: niente da fare in Liguria, in Lombardia, in Veneto. “Non vogliamo i centri che diventano calamita di degrado e altri fenomeni” la motivazione vista da destra. “Non vogliamo i Centri perchè sono prigioni e la maggior parte di queste persone non ha colpe” la motivazione vista da sinistra. Risultato: tra Torino, qualcosa a Roma, Potenza e un paio di centri in Puglia, in Italia sono attivi cinque CPR per una capienza totale di 600 posti.

Anche a Salvini non va meglio

Il punto è che anche l’arrivo di Salvini al Viminale non ha cambiato molto le cose su questo fronte. Anzi: la stretta ordinata dal ministro dell’Interno sui permessi umanitari a persone che comunque sono già in territorio italiano, ha come conseguenza immediata quella di creare altri invisibili. Il prefetto Gerarda Pantalone, responsabile del Dipartimento Libertà civili (cioè accoglienza e integrazione) coordina al Viminale il Tavolo nazionale dove siedono i governatori e i responsabili della sicurezza. L’ultimo cronoprogramma uscito dal Tavolo fotografa la situazione: i CPR esistenti sono quelli di Torino dove è previsto un ampliamento da 175 a 210 entro la fine dell’anno; Roma dove attualmente è attivo solo il padiglione femminile per 125 posti ma entro fine anno saranno ultimati i lavori anche nel padiglione maschile(identica capienza); a Bari è in corso l’ampliamento da 90 a 126 posti. E poi, entro la fine dell’anno saranno pronti Brindisi e Caltanissetta (96 posti), l’ampliamento di Palazzo S. Gervasio (Potenza) da 100 a 150 posti. Sono in fase di attivazione, ma non c’è data, l’ex carcere di Macomer (Nuoro), Modena, Gradisca d’Isonzo (Gorizia), Montichiari (Brescia), Santa Maria Capua a Vedere (Caserta) dove è in ristrutturazione un sex caserma per 150 posti.

In tutto sono 6 i centri attivi, altri cinque arriveranno entro la fine dell’anno. Siamo a undici. Mancano la metà delle regioni. Come si vede, nonostante la narrazione e le promesse del vicepremier Salvini, una situazione ancora ben lontana da quello schema minimo - un CPR in ogni regione - che anche l’Europa considera necessario per poter avviare le redistribuzioni.

Non è facile, no. Occorre tempo. Anche Salvini se ne sta rendendo conto. Nonostante il suo largo consenso, gli amministratori a lui più vicini non vogliono i Centri sul proprio territorio. Per facilitare, il ministro ha voluto nel decreto sicurezza la norma che consente di fare appalti con procedure accelerate (gare ad inviti con 5 aziende) purché gli importi siano sotto la soglia europea (150 mila euro).

Il nodo rimpatri

Ma poi, qualora anche dovessimo un giorno avere i Centri attivi in ogni regione, dove si mandano queste persone? I rimpatri sono tecnicamente possibili solo quando il paese di origine dà l’ok. E anche quando c’è l’accordo di rimpatrio, ad esempio la Nigeria, occorre molto tempo prima che le autorità accendano il semaforo verde. Nel 2017 sono state rimpatriate 7 mila persone. Nel 2018 il trend sembra in calo. Inimmaginabile arrivare a quel mezzo milione di rimpatri promessi. Una situazione molto intricata. Nonostante Salvini.