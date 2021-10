Designer Outlet La Reggia investe 30 milioni per 25 nuovi negozi

Marcianise (Caserta), 19 ott. (askanews) - La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen in provincia di Caserta, amplia la sua offerta e apre 25 nuovi negozi con nomi di spicco della moda italiana e internazionale. E' stata, infatti, inaugurata la nuova area avviando la fase III della cittadella dedicata allo shopping con oltre 160 insegne locali e brand di fama mondiale. Per l'Outlet più grande del Sud Italia si tratta, infatti, della terza espansione dopo l'inaugurazione del centro nel 2010 e la successiva estensione del 2011. Questo nuovo sviluppo, realizzato con un piano di investimenti da 30 milioni di euro, rafforza la leadership de La Reggia nel Sud Italia e conferma la centralità del territorio campano per il Gruppo facendo registrare ogni anno numeri in crescita, dimostrandosi importante motore per l occupazione diretta e indiretta.La Reggia passa da una superficie totale di 26.600 ad oltre 32.000 metri quadrati. L'ampliamento interessa anche l'area parcheggi: ai 2.500 posti auto attuali se ne aggiungeranno altri 800 per un totale di 3.300 posti auto in aree di sosta. Il progetto architettonico ha seguito il solco della continuità tracciato dall inconfondibile stile McArthurGlen: tipiche architetture mediterranee, nuove ampiezze con strade, giardini, fontane e punti di ristoro e relax.Donatella Doppio, Regional Director Italia: "La nuova fase di McArthurGlen de La Reggia mira a essere un ulteriore punto di riferimento all'interno del panorama del Sud Italia. Con questo nuovo investimento, quello che cerchiamo di fare è rafforzare la nostra leadership e il nostro posizionamento. Abbiamo aggiunto oltre 5mila metri quadrati di superficie commerciale, raggiungendo circa 32mila metri quadrati e ulteriori 25 unità con, alla fine, oltre 160 negozi. E un investimento molto importante soprattutto in questo periodo, veniamo fuori da mesi alquanto difficili, e si inquadra all interno di una sorta di rilancio economico, infatti, prevediamo oltre 200 nuove assunzioni nei nuovi punti vendita. A regime, il Centro avrà circa mille assunzioni". Fabio Rinaldi, centre manager di La Reggia designer Outlet: "Eravamo il più grande centro Outlet del Sud Italia, e a maggior ragione, da oggi ci prendiamo un altro vantaggio competitivo nei confronti dei nostri competitors. Sappiamo benissimo che l'esperienza di acquisto, fisica, se fatta con standard elevati, con customer service di un certo livello, in un ambiente all aria aperta, sicuro soprattutto in un momento fondamentale come questo, sono tutte carte vincenti che siamo sicuri di poter giocare".