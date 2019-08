Derby,allerta cortei in ricordo Diabolik

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Sono circa 50mila gli spettatori attesi domenica allo stadio Olimpico per il derby Lazio-Roma. Il tavolo tecnico in Questura ha definito le misure di sicurezza. L'apertura dei cancelli avverrà alle ore 15.30 con possibilità di anticipo alle ore 15.00. Vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie o in contenitori di vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro, nella zona dello stadio Olimpico e vie limitrofe dalle ore 15 di domenica e fino a due ore dopo il termine del derby. Previste aree di parcheggio separate per le due tifoserie: viale XXVII Olimpiade e Tor di Quinto per i laziali, l'area di Piazzale Clodio per i romanisti. I primi accederanno dall'area lato Ponte Milvio, i giallorossi da piazzale Clodio. Massima attenzione per monitorare cortei spontanei che potrebbero essere organizzate in omaggio a Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, l'ex capo degli Irriducibili ucciso con un colpo di pistola.