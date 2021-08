Nucleare, pubblicata la carta dei siti: al via il seminario, Sogin "ottimista". Ma non ci sono volontari

Entro novembre l'Italia avrà elementi in più per capire dove verrà realizzato il Deposito unico nazionale di stoccaggio delle scorie nucleari. Con la pubblicazione nei maggiori quotidiani nazionali e locali delle aree nelle quali si trovano i 67 luoghi potenzialmente idonei, si avvia la seconda fase, quella del "Seminario nazionale". La Cnapi (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee), pubblicata lo scorso gennaio insieme al progetto preliminare del deposito, indica i luoghi, a cui è seguita la fase di osservazioni e proposte di comuni e Regioni inviate, entro il 15 luglio, alla Sogin, ovvero la società pubblica incaricata di smantellare le centrali nucleari dismesse e gestire i rifiuti radioattivi.

La pubblicazione è il primo passo per l'avvio del "Seminario Nazionale per l’approfondimento degli aspetti tecnici relativi al Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (ex art. 27, comma 4 D.lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii.)", si legge nella relativa pagina sul sito Sogin. Cosa sia il seminario è spiegato subito dopo: "Il Seminario Nazionale rappresenta il primo momento di confronto pubblico nell’ambito della procedura di consultazione pubblica inerente alla localizzazione del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico, la prima che si svolge in Italia su un’infrastruttura di rilevanza nazionale che consentirà di ottimizzare la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti nel nostro Paese, in analogia con gli altri Stati europei".

Al via il seminario nazionale online

Il tutto avverrà online e prenderà il via il 7 settembre. Il seminario ha uno scopo preciso, spiegato dall'Ad di Sogin in un'intervista pubblicata sul quotidiano La Repubblica in edicola martedì. "C’è un approccio nuovo, un segnale di responsabilità dello Stato – spiega Emanuele Fontani -. Un’opera pubblica così strategica per la sicurezza, la salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente, non può essere imposta, serve un processo di coinvolgimento dal basso che porti a manifestazioni di interesse consapevoli. Perciò è stata scelta la consultazione pubblica nazionale", precisa.

Attraverso il confronto, insomma, Sogin pensa di poter persuadere comuni e Regioni su quanto di buono ci sia in termini di investimenti, occupazione e sviluppo locale. Tutti vantaggi garantiti a suon di milioni di euro (ne sarebbero stati stanziati circa 99...) e accompagnati dall'assicurazione che il livello di sicurezza, "come avvenuto in altri Paesi europei", sarà "massimo".

Trecento osservazioni ma nessun volontario

Ma fino ad ora non sembra esserci la corsa dei comuni ad avanzare la propria manifestazione di interesse. Anzi se possibile fioccano le manifestazioni contrarie: dalla Sardegna alla Basilicata, passando per il Lazio, sono tanti i "no" spediti all'indirizzo di Sogin. Salvo annunci non seguiti da atti formali, insomma, al momento non si registrano autocandidature. Motivo di grande preoccupazione per la società di gestione del nucleare italiano: è chiaro, anche per via delle passate esperienze, che l'imposizione di una infrastruttura di questo genere darebbe luogo a manifestazioni e sollevazioni popolari insostenibili politicamente.

Lo stesso Fontani aveva detto in passato che i "possibili fattori di rallentamento del processo" che riguarda anche "rischi autorizzativi per ritardi amministrativi, e rischi di localizzazione connessi alla mancanza di autocandidature" - leggasi popolazioni ostili e amministrazioni poco collaborative - vanno superati.

Se la consultazione pubblica che si è conclusa qualche mese fa a detta dell'ad "è andata bene" perché, spiega, "abbiamo ricevuto oltre 300 osservazioni e proposte tecniche da Regioni, Provincie, Comuni, associazioni, singoli cittadini", è chiaro che le osservazioni non sono vincolanti. La fase cruciale sarà quella che segue. "È uno scenario che non prendiamo in considerazione perché siamo convinti che con una consultazione pubblica così articolata arriveremo a condividere la scelta con il territorio - dice Fontani a Repubblica - Al termine del seminario riprenderà la consultazione per ulteriori approfondimenti. Sono arrivate osservazioni e proposte da tutte le regioni: Toscana, Basilicata, Puglia, Lazio, Piemonte, Sicilia e Sardegna". Ma nessuna candidatura.

Persuasione e trattative bilaterali

Cosa succederà se nessuno si farà avanti? L'Ad parla di "trattative bilaterali con le Regioni", unite alla convinzione che "i cittadini sono disponibili a ragionare". Su quale piano, è presto detto: in tempi di pandemia e crisi economica, la promessa di investimenti nel territorio, "4mila posti di lavoro l’anno per quattro anni di cantiere, tra diretti, indiretti e indotti. Durante la fase di esercizio, invece, l’occupazione diretta è stimata in circa 700 addetti, fra interni ed esterni, con un indotto che può incrementare l’occupazione fino a un migliaio di unità".

La fase del Seminario Nazionale si articolerà in sessioni di lavoro e terminerà il 24 novembre prossimo, con una seduta plenaria di chiusura, si legge ancora nel sito. Al termine altri 30 giorni per le ulteriori osservazioni. L'individuazione dell'area su cui realizzare il sito unico è prevista per la fine 2022.