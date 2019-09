La denuncia di papa Francesco: “Carceri sovraffollate, superare l’ergastolo'

Le carceri sovraffollate sono "un problema grave" perché così diventano "polveriere di rabbia anziché luoghi di recupero". Ma anche l'ergastolo è "un problema" da superare perché spegne la speranza e contraddice gli obiettivi di recupero e reinserimento che dovrebbe avere la pena. Lo ha detto il Papa incontrando a piazza San Pietro 12mila persone impegnate nelle carceri italiane, dagli agenti della polizia penitenziaria ai volontari, dai cappellani alle religiose che spendono il loro tempo con le persone detenute. A San Pietro era presente anche qualche detenuto con permesso speciale. Ma anche a distanza, dalle loro celle, i detenuti hanno voluto far sentire al Papa il loro affetto inviando lettere e doni realizzati nei laboratori che puntano proprio ad un carcere dal volto più umano.

Francesco, incontrando invece i vescovi cattolici di rito orientale, è tornato a condannare i populismi: "E' un pericolo di questo tempo della nostra civiltà: i particolarismi che diventano populismi e vogliono comandare e uniformare tutto".

Nell'incontro invece con la Comunità Abramo si è lasciato ad una confidenza personale: "Per favore, non dimenticatevi di pregare per me: ne ho bisogno, perché questo lavoro non è facile!".

L'incontro con la comunità che opera nelle carceri è stato introdotto dal saluto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini, che ha definito il corpo degli agenti penitenziari "un esercito di pace e di speranza". Un messaggio raccolto dal discorso di Papa Francesco che ha più volte detto "grazie" al personale e ai cappellani per quanto fanno con i detenuti e per quel condividere la vita dietro le sbarre con tutte le sue difficoltà. Tra "le difficoltà" delle carceri c'è "in particolare" il problema del "sovraffollamento degli istituti penitenziari, che accresce in tutti un senso di debolezza se non di sfinimento". "E' un problema grave", ha detto il Papa. "È essenziale garantire condizioni di vita decorose", ha sottolineato.

Ma il Papa è tornato a puntare il dito soprattutto contro la massima pena: "L'ergastolo non è la soluzione dei problemi, ma un problema da risolvere. Perché se si chiude in cella la speranza, non c'è futuro per la società. Mai privare del diritto di ricominciare": è l'appello lanciato da Papa Francesco. Sta "ad ogni società" alimentare "la fiammella della speranza", "fare in modo che la pena non comprometta il diritto alla speranza, che siano garantite prospettive di riconciliazione e di reinserimento". Ai cappellani ha ricordato che il Vangelo non è per la cosiddetta "gente per bene" ma per chi si sporca le mani. Ai detenuti ha invitato ad avere "coraggio": "siete nel cuore di Dio, siete preziosi ai suoi occhi e, anche se vi sentite smarriti e indegni, non perdetevi d'animo. C'è sempre un futuro di speranza".