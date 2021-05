“Quelle due donne sono terribili, secondo me sarebbero state capaci di tutto”. E’ quanto ha affermato Alberto Di Pisa, ex procuratore capo di Marsala, parlando di Anna Corona e della figlia Jessica nell’intervista rilasciata al programma di Rai3 Chi l'ha visto. Nel 2004 era a capo delle indagini: “La tesi che io ho sempre sostenuto e che continuo a sostenere è che questa vicenda nasce in ambito famigliare. Jessica, figlia del papà biologico di Denise, riteneva la piccola la causa della distruzione della sua famiglia. Secondo noi è stata lei a prelevare la bambina quel giorno, per poi darla ad altre persone che a loro volta l’hanno affidata agli zingari”. Di Pisa sottolinea che una nuova inchiesta avrebbe bisogno di nuovi elementi per non arrivare al nulla di fatto.

La lettera anonima

Nella stessa puntata Federica Sciarelli ha svelato il contenuto della lettera anonima arrivata in redazione, una copia della missiva era giunta anche nello studio dell'avvocato Giacomo Frazzitta, legale della madre di Denise, Piera Maggio. "Ci è arrivata questa lettera anonima che è composta da ben tre pagine dense di notizie. Una lettera in cui un anonimo dice di aver visto Denise in una macchina, con chi l’ha vista e cosa ha visto davvero, ha detto la conduttrice . Quella che ho in mano è una copia, la lettera è a disposizione della Procura.

"Ho visto Denise e in un’auto"

La missiva però non viene svelata totalmente, la conduttrice nella seconda parte della trasmissione rivela solo una parte del contenuto: “Le lettere anonime se non sono supportate da qualcosa, non dico una fotografia, rimangono lettere anonime. Lui descrive una scena di cui dice di essere sicuro, stava nella sua automobile a Mazara del Vallo quando viene affiancato da un’altra auto, viene toccato allo specchietto e vede cosa c’è nell’altra macchina. Dice di aver visto Denise e che ci sono tre persone.” La Sciarelli ha poi invitato l’anonimo a fare un passo avanti: “Quello che diciamo è che se sapete qualcosa parlate, in anonimato è troppo poco. Sono passati diciassette anni”. Appello che era stato rivolto all'autore della lettera non solo dall’avvocato Frazzitta ma anche da Piera Maggio: “Le chiedo di farsi sentire, nei modi che lei ritenga opportuno, faccia in modo di mettere fine a tutto questo dolore. Non solo noi, è l’Italia intera che glielo chiede”.