Denise, legale: 'Depositati in Procura esami Olesya'. Alla tv russa spunta anche una presunta sorella

"Ho depositato alla Procura di Marsala la documentazione su Olesya, che mi è stata inviata ieri prima del collegamento con il primo canale della Tv russa. Il programma sarà trasmesso oggi alle 18:45 ora italiana e, come ho già detto ieri, ho preso l'impegno a non rivelare prima l'esito degli esami del sangue che potrebbero eventualmente dimostrare la compatibilità con quelli di Denise". Lo dice l'avvocato Giacomo Frazzitta, difensore di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone scomparsa il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo.

Gli esami

L'accertamento del gruppo sanguigno non sarebbe tuttavia decisivo, in quanto sarebbero necessari ulteriori test comparativi sul Dna. In particolare tra Olesya Rostova, la ragazza che è stata rapita dai nomadi quando aveva la stessa età di Denise, e i genitori della bimba scomparsa in Sicilia, Piera Maggio e il papà naturale Pietro Pulizzi. L'avvocato Frazzitta, pur non volendo fornire ulteriori particolari sulla documentazione trasmessa alla Procura, sottolinea tuttavia alcuni aspetti grotteschi della vicenda: "Durante la trasmissione - racconta il legale - a un certo punto è stata presentata una presunta sorella della protagonista del caso, anche lei russa, alla quale è stato chiesto cosa proverebbe nel caso Olesya dovesse trasferirsi in Sicilia".

La vicenda

A 17 anni dalla scomparsa, dopo innumerevoli segnalazioni, un processo (la sorellastra di Denise accusata del rapimento è stata assolta mentre il reato di favoreggiamento per il suo fidanzato è stato prescritto), le dichiarazioni di un presunto pentito che ha parlato anche con diversi particolari dell'omicidio della bambina, la vicenda di Denise tiene ancora tutti col fiato sospeso e spacca con quest'ultima vicenda l'opinione pubblica: c'è chi dice che la giovane russa ha poco o nulla di Denise e della madre e chi invece nota somiglianze.

La pista della sorellastra

L’ex Procuratore dell'epoca Di Pisa si dice ancora convinto di quella tesi. “All’epoca la nostra tesi era quella, che poi abbiamo portato a giudizio, che Jessica Pulizzi, figlia maggiore del padre biologico della bimba, abbia sottratto la piccola e l’abbia consegnata ad altri. Ma è stata assolta sia in primo che in secondo grado”, spiega il magistrato. Sono convinto che tutto nasca da lì -dice – Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto. Ma era un processo indiziario, non c’erano prove evidenti“. Di Pisa pensa anche che la bambina avvistata il 18 ottobre 2004 al Duomo di Milano fosse l’unico avvistamento “vero”. “Secondo me era davvero lei – dice – perché in foto aveva un taglietto sul viso, proprio come la piccola Denise” e inoltre, come si sente dal video girato dalla guardia giurata, la nomade che l’accompagnava la chiamava Danas e lei rispondeva in italiano, con accento siciliano . E si dice convinto che “se dovessero emergere fatti nuovi c’è sempre la possibilità di fare una revisione del processo“.

La speranza

Il sindaco di Mazara dell'epoca, Giorgio Macaddino, dice: "La nostra speranza è quella che Olesya sia davvero Denise e così si possa rimarginare quella ferita aperta 17 anni fa e mai chiusa". "Ricordo ancora quei momenti bui e indelebili per l'intera comunità mazarese - ha detto Macaddino - che segnarono una profonda ferita nel mio cuore". In Comune, proprio in quei primi giorni di settembre 2004, avvenne una riunione tra gli investigatori della Procura di Marsala (guidata dal procuratore Antonino Silvio Sciuto), l'ex prefetto di Trapani Giovanni Finazzo e i vertici delle forze dell'ordine che cercavano sul territorio la piccola scomparsa. "In questi lunghi anni è rimasto un grande dubbio su come sia scomparsa Denise. Chi sapeva e ha taciuto, penso che non troverà mai il perdono di nessuno", ha concluso Macaddino.