C'è un sospettato per i tre omicidi di Roma: ecco di chi si tratta. Decisiva una supertestimone

C’è un sospettato per i tre omicidi avvenuti giovedì nel quartiere Prati a Roma. Le vittime erano tre prostitute, due cinesi e una colombiana, uccise nelle loro abitazioni, a poche centinaia di metri di distanza, in via Riboty e in via Durazzo.

Il presunto killer

Come scrive Chi l'ha visto?, si tratterebbe di un uomo italiano fra i 45 e i 50 anni con precedenti penali. Il sospettato è stato arrestato alle 5.15 in un bed and breakfast nella zona della stazione Termini, dove alloggiava ed è stato portato in Questura, in stato di fermo, dove si trova ancora adesso, interrogato dalla Squadra Mobile. All'interno del palazzo si trova ora la polizia scientifica.

Decisive le immagini delle telecamere

La polizia è arrivata a scoprire l'identità del sospettato analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona fra via Riboty e via Durazzo. Nei filmati visionati dagli investigatori è stato identificato il volto di un uomo appare in diverse angolazioni, presumibilmente prima di uccidere e anche dopo, quando era in fuga. Fra le telecamere analizzate anche quella nascosta dietro ad un vaso, che si affaccia sulla strada dalla finestra dell'appartamento in cui si prostituivano le due donne di origine cinese.

La supertestimone

Una supertestimone uscita con l'assassino dopo i delitti, che avrebbe rivelato agli agenti: "Mi ha detto di aver ucciso tre donne". La Questura dovrebbe essere riuscita a risalire alla donna confrontando i tabulati telefonici della donna con i contatti delle tre vittime. Da aggiungere, infine, anche le numerose tracce lasciate dal killer su entrambe le scene dei delitti: gli inquirenti sarebbero riusciti a trovare il suo dna su citofono, mobili, letti e anche sui corpi delle tre donne accoltellate.