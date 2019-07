Delitto Macchi, assolto Binda

Milano, 24 lug. - (Adnkronos) - I giudici della Corte d'assise d'appello di Milano hanno assolto "per non aver commesso il fatto" Stefano Binda, accusato e condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Lidia Macchi, violentata e uccisa con 29 coltellate nel 1987. La riapertura del processo è servita per ribaltare la sentenza iniziale. Binda tornerà subito in libertà. "Abbiamo sempre atteso e aspettato per 32 anni sperando che prima o poi si sapesse la verità, Lidia non ce la restituisce nessuno e neppure questi anni senza di lei. Anche adesso vogliamo sapere la verità su quello che è accaduto quella sera, è una cosa che chiunque vorrebbe sapere" ha detto Stefania Macchi, sorella della vittima.