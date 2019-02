Pensionata uccisa a colpi di chiave inglese, l’indagato confessa: "L’ho fatto per 3 euro che ho speso per una birra"

Daniele Ermanno Bianco, 40 anni, operaio di Barge, ha confessato il delitto di Anna Piccato, la pensionata settantenne trovata morta la mattina del 23 gennaio a Barge, nel Cuneese, il volto irriconoscibile per le ferite inferte. In carcere da alcuni giorni, l'uomo ha ammesso di averla colpita più volte con una chiave inglese - che non è stata trovata - per rapinarla. Il bottino, 3,20 euro, l'ha poi speso per comparsi una birra. A incastrare l'omicida sono state le tracce di dna della vittima trovate sui suoi abiti.

La confessione

L’uomo ha ammesso le sue colpe durante l’interrogatorio avvenuto in , in carcere, di fronte al procuratore capo Onelio Dodero e al sostituto Alberto Braghin. Bianco era assistito dal suo avvocato Davide Ambrassa . “ E’ stata una confessione di necessità: quando si compie un grave crimine si tende naturalmente a rimuoverlo perché il peso è troppo grande. Bianco non ha spiegato il perché dell’efferatezza e ci stiamo ancora lavorando. L’arrestato sostiene di aver agito da solo”, ha spiegato durante la conferenza stampa il procuratore Dodero.

Le testimonianze

Dall’alba del 24 gennaio Bianco è nel carcere Cerialdo e per due settimane si era dichiarato innocente. Nelle ore successive all’uccisione sono stati ascoltati come testimoni dai carabinieri 180 persone, tutti quelli che avevano lo smartphone in zona, passanti e residenti, oltre al controllo di 15 telecamere private della zona.

Il movente

Il movente sarebbe una rapina finita male. Ad inchiodarlo tracce del Dna della vittima rilevate su scarpe e zaino: il Dna è stato estratto in poche ore dall’istituto regionale antidoping di Orbassano. Anna Piccato è stata colpita 11 volte con una chiave inglese al volto, che non è stata trovata così come il giubbotto arancione che Bianco indossava quel mattino: li ha getti in un cassonetto della spazzature svuotato poche ore dopo il delitto.