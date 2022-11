Debutta ItPROM, Associazione Italiana di Medicina Probiotica

Roma, 28 nov. (askanews) - Dopo Germania e Austria, l'Institut AllergoSan si fa promotore anche in Italia di un autorevole consesso internazionale dedicatoalla ricerca sul microbioma intestinale. La prima edizione dell'evento, promosso dall'Associazione Italiana di Medicina Probiotica (ItPROM), si è infatti aperto a Roma con la partecipazione di studiosi di fama internazionale.L'obiettivo è quello di rafforzare la consapevolezza del ruolo primario che l'intestino e il microbioma intestinale rivestono per la salute di ognuno. La neonata Associazione Italiana di Medicina Probiotica (ItPROM) si propone, inoltre, di incentivare la ricerca scientifica sul microbioma umano e sull'impiego di probiotici e prebiotici di rilevanza medica, ma soprattutto direndere accessibili le nuove conoscenze agli addetti ai lavori interessati ai temi della ricerca, della prevenzione e delle terapie specifiche povere di effetti collaterali tramite eventi formativi di alto livello. Il tutto nello spirito di una medicina mirante a combattere le cause e non solo i sintomi dellemalattie."Abbiamo la necessità oggi in un mondo dove le conoscenze sul microbioma gastrointestinale stanno crescendo come una valanga di selezionare tutte le conoscenze per traslarle nella pratica clinica", afferma il Prof. Peter Malfertheiner, Presidente ItPROM.L'Institut AllergoSan è pioniere della ricerca sul microbioma, con numerosi riconoscimenti internazionali. L'indagine sul microbioma e sulla sua rilevanza in termini di salute e qualità della vita è al centro delle attività dell'Institut AllergoSan fin dalla sua fondazione più di trent'anni fa."Per me la cosa più importante è che oggi le indicazioni specifiche per i probiotici ci portano a considerare che operano non solo come prevenzione ma anche come terapia in molte malattie per le quali vengono impiegati farmaci antibiotici", sottolinea Anita Frauwallner, Fondatrice e CEO dell'InstitutAllergoSan.Per far sì che ogni consumatore ottenga il probiotico più rispondente alle proprie esigenze, è decisiva la consulenza da parte di esperti della salute. L'Institut AllergoSan dispone di numerosi addetti con background medico-scientifico e arruola formatori d'alta caratura per la preparazione e l'aggiornamento di farmacisti, medici e terapeuti, affinché queste figureprofessionali chiave possano restare sempre al corrente degli ultimi sviluppi.