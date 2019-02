De Raho, riciclaggio privilegia pizzerie

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Le mafie riescono ad arricchirsi attraverso il traffico di sostanze stupefacenti e poi hanno esigenza di reinvestire. Questo avviene attraverso un'analisi dei territori e dei settori più redditizi in cui è più facile riciclare: la ristorazione è uno dei settori di massimo interesse, non solo in Italia, anche in Germania, in Olanda, in Belgio. Le organizzazioni criminali ovunque vogliano colonizzare iniziano aprendo pizzerie, ristoranti e bar. Tutto ciò che consente di avere un paravento economico, apparentemente sano e pulito. Nello stesso tempo in quei luoghi diventano sedi di riunioni e aggregazioni". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, ospite di Maria Latella e Oscar Giannino a 24Mattino su Radio 24.