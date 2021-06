Ddl Zan: R. Comunista, a Como manifesti vergognosi

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - A Como, in via Castellini, sono apparsi diversi manifesti a firma Provita&Famiglia, che "hanno il vergognoso scopo di diffondere odio verso le persone che fanno parte della comunità LGBT+ e di generare paura e confusione nei confronti di una legge, il DDL Zan, che sarebbe, secondo la visione transfobica ben descritta da questo manifesto, una "minaccia" per i bambini e per la loro educazione scolastica. Lo denunciano Rifondazione Comunista e Giovani Comunisti/e che ritengono "inaccettabile la presenza di questi vergognosi manifesti, affissi oltretutto in uno spazio a pagamento di proprietà del Comune di Como". "Il Ddl Zan, seppur sia solo un primo passo e non del tutto sufficiente - spiegano - serve a tutelare le persone LGBT proprio da soggetti come gli appartenenti a Provita, che negli anni, con la loro propaganda di tutela della cosiddetta famiglia tradizionale, hanno diffuso e legittimato l'odio e le discriminazioni omobitransfobiche e misogine". (ANSA).