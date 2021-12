Danneggiato presepe no vax nel Bresciano

(ANSA) - PASSIRANO, 24 DIC - È stato danneggiato da ignoti un presepe Novax che era stato allestito in una chiesetta privata a Passirano, in provincia di Brescia. La notte tra mercoledì e giovedì la composizione allestita nella chiesetta di Sant'Anna è stata infatti danneggiata nella parte riservata alla critica ai vaccini. Nell'allestimento accanto alla Natività erano state posizionate delle pecore davanti ad uno schermo tv in cui si vedeva il premier Mario Draghi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il virologo Matteo Bassetti. (ANSA).