Dalla politica alla musica, sindaco Messina in concerto

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Dopo essere stato conosciuto per le sue iniziative politiche spesso singolari e pittoresche e per la sua personalità poliedrica, adesso il sindaco di Messina Cateno De Luca si cimenta con un'altra delle sue passioni: la musica leggera. La "novità" è stata ufficializzata durante la conferenza di presentazione di "A modo mio", l'evento che si terrà domenica 5 settembre all'Arena di Villa Dante a Messina e che vedrà protagonista il sindaco e la sua band ,"I Peter Pan", con la presentazione in anteprima del suo nuovo album musicale "Stati d'Animo". Presente il noto conduttore televisivo ed esperto di musica Red Ronnie, che ha ricordato il suo primo incontro al Parlamento siciliano con De Luca che gli confidò il suo desiderio di diventare un cantautore. "Sono convinto che il suo impegno di amministratore e di appassionato - ha commentato - potrà contribuire al rilancio della grande musica proprio a partire dal Sud.". All'incontro hanno preso parte anche Luciano Fumia, presidente dell'Associazione "La Casa del Musicista" e il direttore artistico Valerio Vella. La manifestazione, a scopo benefico, è finalizzata alla realizzazione del progetto La Casa del Musicista promosso dall'omonima Associazione. Si tratta di un progetto di solidarietà a lungo termine che prevede la realizzazione di uno spazio da destinare a tutti coloro che amano fare musica con l'obiettivo di promuovere l'attività tra i giovani e supportarli nelle varie fasi della produzione, dalla composizione, all'incisione sino al lancio dei brani musicali. (ANSA).