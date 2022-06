Dal 10 al 19 giugno torna a Roma Vinòforum - Lo Spazio del Gusto

Roma, 1 giu. (askanews) - Da venerdì 10 a domenica 19 giugno arriva a Roma la 19esima edizione di Vinòforum - Lo Spazio del Gusto, negli oltre 12.000 metri quadri del Parco di Tor di Quinto. Anche quest'anno la manifestazione rappresenterà un'occasione per avvicinarsi alle migliori realtà enogastronomiche d'Italia e d'Europa, con un mix di grandi etichette e cucina d'autore, ma anche attraverso degustazioni guidate e incontri pensati per il pubblico di appassionati e per gli operatori del comparto."Nell'organizzazione dell'evento - ha commentato Emiliano de Venuti, ceo di Vinòforum - c'è una particolare attenzione alla realizzazione di incontri e dialoghi utili sia per gli ospiti che per gli addetti ai lavori. È così che vogliamo contribuire alla realizzazione di un mondo enogastronomico più consapevole e abituato alla qualità".Tanti gli eventi e le iniziative in programma. In prima linea il vino, con le Top Tasting a fare da padrone. Le esclusive degustazioni vedranno protagoniste prestigiose firme italiane e non solo, come i grandi cru di Barolo raccontati da Arnaldo Rivera, l'eccellenza francese della Borgogna, gli eleganti bouquet delle etichette calabresi firmate Ippolito, e la verticale di Bruno di Rocca. Tutte le Top Tasting hanno posti limitati e prenotabili sul sito. Si rinnova anche la collaborazione tra Vinòforum e Food & Wine Italia, testata giornalistica di settore, incaricata di curare l'offerta food della manifestazione. Selezionerà i 30 chef provenienti da Roma e da tutta Italia che si alterneranno nelle cucine a vista dei Temporary Restaurant, divisi nelle categorie Casual, Fine Dining, Veg, Internazionale, Mare, Street Food Gourmet. Food & Wine Italia si occuperà anche della selezione dei 10 grandi chef che daranno vita agli esclusivi appuntamenti di The Night Dinner; 10 cene, una per ogni serata di Vinòforum, con posti limitati e disponibili solo su prenotazione, in cui gli ospiti avranno la possibilità di degustare piatti unici in abbinamento alla Mixology firmata Massimo d'Addezio.Ci sarà inoltre l'esordio di Pizza d'Autore, progetto realizzato in collaborazione con Pizza&Pasta Italiana, testata di settore, che ha selezionato alcuni tra i migliori maestri pizzaioli italiani. Il pubblico avrà l'opportunità di degustare le creazioni dei maestri dell'arte bianca in abbinamento ai grandi vini italiani, in un connubio sempre più di successo. Confermato l'appuntamento con l'Olio Extra Vergine d'Oliva a cura di Unaprol e Fondazione Evoo School, che metteranno a disposizione del pubblico una serie di degustazioni gratuite per conoscere meglio uno dei prodotti d'eccellenza del Made in Italy. Come di consueto, torna anche il Business Lounge, il salotto del vino in cui operatori del comparto e grandi appassionati potranno dialogare e confrontarsi su nuovi trend e opportunità di business, senza ovviamente rinunciare a esclusive degustazioni con alcune delle migliori firme del settore.