Dal 1 aprile tornano gite, a scuola i prof no vax

Dal 1 aprile tornano le gite, il personale scolastico non vaccinato rientra a scuola (ma non a contatto con gli studenti) e cambia la gestione delle quarantene: anche con piu' di 4 contagiati la Dad non scatta piu', se non per i malati. E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge in vista della cessazione dello stato di emergenza; il testo contiene alcune novita'. E' stata anche prevista la proroga dell'organico per l'emergenza e ulteriori risorse, pari a 30 milioni di euro, per le scuole.