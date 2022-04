Lamorgese, zona a Nord di Napoli preoccupante, più polizia

(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - "C'è preoccupazione per la criminalità in alcune zone come a Nord di Napoli, però nello stesso tempo la consapevolezza che l'incremento già previsto di forze di polizia in campo speriamo possa far fronte". Lo ha detto il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, a margine del Forum dei Beni Confiscati a Napoli, commentando i diversi e recenti episodi di camorra nei Comuni a nord del capoluogo. "Un rafforzamento delle forze dell'ordine - ha detto - è arrivato in parte, altre ne arriveranno. Tutte le situazioni vengono verificate dai prefetti in sede di comitato provinciale, quindi si farà un piano di azione complessivo". (ANSA).