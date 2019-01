Da Pietralata a Tor Sapienza, caos rifiuti a Roma /Foto

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - di Assunta Cassiano "Qui ci sentiamo dimenticati". A Tor Sapienza come a Pietralata i cumuli di spazzatura sono ancora in strada e per i residenti l'emergenza sembra senza fine. "Vivo a Pietralata da quarant'anni e una situazione come questa non me la ricordo - racconta all'Adnkronos una residente di via di Pietralata - nessuno ascolta le nostre richieste. Qui l'ultima vera pulizia del quartiere c'è stata per la visita del Papa, ormai qualche anno fa e non aggiungo altro... " (FOTO). In via di Pietralata, come in via Ramiro Fabiani, i rifiuti arrivano a rendere difficile il passaggio sui marciapiedi e i cassonetti, a tratti svuotati, sono circondati comunque dai sacchetti abbandonati a terra e mai raccolti." E una vergogna, da Natale nulla è cambiato", dice un'altra residente indicando un cassonetto andato a fuoco e ancora in strada tra i resti dei rifiuti bruciati e lasciati sull'asfalto. Diversa la situazione davanti alle scuole dove, dopo l'allarme lanciato dall'associazione dei presidi del Lazio, i cassonetti sono stati svuotati. Ma, come nel caso della scuola dell'infanzia Messi d'Oro basta spostarsi di qualche centinaia di metri in via Gemmellaro per ritrovare i sacchetti accumulati in strada. Stesso scenario anche nella zona di Tor Sapienza e Tor Cervara. "Qui hanno ripulito davanti alle scuole ma 300 metri più avanti la spazzatura è sempre lì, immobile - spiega un barista di via di Tor Sapienza - e di notte qui passeggiano i topi. Non credo che siamo stati mai messi così male". In Viale De Pisis, viale De Chirico come in via di Tor Cervara i cassonetti svuotati sono comunque circondati dai rifiuti. "All'inciviltà di chi butta la spazzatura fuori dal cassonetto si aggiunge la mancata raccolta dei sacchetti in strada - denuncia il dipendente di un'azienda di via di Tor Cervara - degrado che porta altro degrado. Finora purtroppo siamo rimasti inascoltati".