Da Nello Scavo a Guy Chiappaventi: scelti i 7 vincitori Premiolino

Milano, 23 set. (askanews) - Sono Guy Chiappaventi e Flavia Filippi di La7, Paolo Condò di Sky, Michele Masneri di Il Foglio, Simona Ravizza del Corriere della Sera, Nello Scavo di Avvenire e Will Media, i vincitori dell'edizione 2020 del Premiolino. Il Premiolino BMW SpecialMente, destinato a un giornalista, blogger o comunicatore che si sia distinto per articoli o servizi sui temi connessi all'inclusione sociale, è stato assegnato, invece, allo chef stellato Massimo Bottura."1960, Milano. 60 anni fa nell'Italia del boom nella Milano capitale economica e dell'editoria - ha dichiarato Chiara Beria di Argentine, presidente della giuria di Il Premiolino che in questi giorni ha vagliato e selezionato i candidati - un gruppo di famosi inviati fondava il Premiolino di giornalismo per valorizzare articoli, inchieste, commenti coraggiosi, innovativi, controcorrente. 2020, Milano. In giorni così difficili per il nostro Paese e con il mondo della stampa in profonda crisi la giuria del Premiolino ha voluto confermare quella scelta di 60 anni fa segnalando il lavoro di eccellenti e indipendenti cronisti".Il nome fu quanto mai azzeccato: identificava un piccolo premio (al momento della sua nascita si trattava di duecentomila lire e una pergamena di grande valore artistico realizzata da Riccardo Manzi) e al tempo stesso faceva curiosamente riferimento alla fibra tessile sulla quale Bassetti, il primo mecenate, voleva puntare (Premio-lino). Considerato uno tra i più prestigiosi premi in ambito giornalistico, il Premiolino nacque con il sostegno degli industriali Piero e Giansandro Bassetti e per iniziativa di un gruppo di inviati milanesi, tra cui Vergani, Monelli, Barzini, Montanelli, Emanuelli e Biagi, che fu il primo presidente. Nell'Albo d'Oro, accanto a firme illustri come quelle di Giorgio Bocca, Camilla Cederna, Oriana Fallaci, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Alberto Ronchey, Eugenio Scalfari, sono presenti anche i giornalisti di piccole redazioni di provincia premiati per la loro professionalità, il loro coraggio e la loro indipendenza.Il Premiolino celebrerà la 60esima edizione con un evento al teatro alla Scala di Milano