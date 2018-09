Da domani temporali, temperature giù e venti forti al Centro Nord

Roma, 30 set. (askanews) - Maltempo in arrivo sull'Italia: da domani temporali, temperature in calo e venti forti al Centro-Nord e il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla."Un'area di bassa pressione proveniente dal Nord-Europa tenderà ad interessare l'Italia già da domani e - ha spiegato il Dipartimento della Protezione civile - porterà con sé correnti di aria fredda coinvolgendo buona parte del Nord, in estensione successivamente anche alla Toscana. Il quadro meteorologico previsto determinerà inoltre un'intensificazione della ventilazione ed un sensibile calo termico".