Da Cts ok a dose aggiuntiva agli over 80 e anziani Rsa

Roma, 25 set. (askanews) - Il parere del Comitato tecnico scientifico, riunito oggi, dà il via libera alla dose aggiuntiva di vaccino anti-covid per gli over 80, ospiti delle Rsa e a seguire per i sanitari. Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità operative della somministrazione.Dal 20 settembre era già scattata - dopo l'ok degli esperti e dell'Aifa - la somministrazione della cosiddetta terza dose (o meglio dose aggiuntiva o booster) di vaccini a Rna messaggero agli immuno-compromessi, persone con patologie auto immuni, trapiantati e pazienti oncologi.