Da Automotoclub storico raccolta fondi 'Insieme per fermare Covid'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Asi (Automotoclub storico italiano) ha avviato la raccolta fondi 'Insieme per fermare il Covid', iniziativa promossa insieme ad Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e coordinata dalla Cabina di regia “Benessere Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo di supporto tecnico-scientifico al Presidente del Consiglio nell’ambito delle politiche per il benessere del Paese e della qualità della vita dei cittadini. Mettiamoci in moto, spegniamo il virus!". E' quanto si legge sul sito del governo. "Collegati subito al sitowww.fermiamoilcovid.it per tutte le informazioni sull’iniziativa e per fare la tua donazione!".