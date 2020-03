La commozione di Mattia, il "paziente 1" di Codogno è fuori dall'incubo e tornerà a casa: "Vedrò mia figlia nascere"

Finalmente una buona notizia dal fronte coronavirus. E' passato un mese da quando Mattia, 38 anni, è diventato il paziente 1 affetto da coronavirus. Il manager di Unilever fu trovato positivo a Codogno (Lodi) il 20 febbraio ed è ora in via di guarigione. E' uscito dalla terapia intensiva ma è ancora ricoverato. Anche sua moglie, incinta di otto mesi, fu trovata positiva al virus ma è guarita ed è stata dimessa. Mattia era già stato in ospedale qualche giorno prima ma non gli era stato diagnosticato il Covid-19. Sulla vicenda, il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha aperto un'inchiesta per epidemia colposa. Da quel giorno la vita in Lombardia è stata stravolta. All'indomani, il Comune di Codogno, come quello di Castiglione d'Adda e di Casalpusterlengo presero i primi provvedimenti: chiusura bar e ristoranti. Misure timide a fronte del numero di contagi nella zona che aumentarono in numero esponenziale.

Ora il “paziente 1” è più tranquillo. “Respira da solo”, ha spiegato il primario di Malattie infettive del Policlinico San Matteo di Pavia, Raffaele Bruno, a Repubblica. “Lo abbiamo appena staccato anche dall’ultima macchina. Finalmente posso dirlo: sta guarendo. Ora piange perché è felice”. Mattia sta per diventare padre: la moglie – anche lei contagiata e poi guarita dal coronavirus – è ormai al nono mese di gravidanza. Dopo 28 giorni, si sono sfiorati per la prima volta attraverso un vetro. Lunedì o martedì dovrebbe rientrare a casa. “Ogni malato fa la differenza – continua il primario – ma guarire lui, dal punto di vista umano, in un mese mi ha insegnato che la normalità è un privilegio“.

A un’infermiera delle terapie intensive – ha scritto ancora Repubblica – Mattia ha detto: “Ho tenuto duro perché sto per diventare papà. Mentre avevo il tubo nella trachea, ho pensato che se fossi stato solo avrei mollato. È la vita degli altri a trascinarci avanti”. Dopo i casi accertati nel nord Italia, le aziende, a partire dalla Unilever di Casalpusterlengo (Lodi) dove lavorava il 38enne hanno messo in campo una serie di misure per contenere l’epidemia.

Il manager era già stato in ospedale qualche giorno prima del ricover ma non gli era stato diagnosticato il Covid-19. Matteo forse deve la vita a un’anestesista aveva pensato “l’impossibile” e ipotizzato che fosse proprio quel coronavirus che tutti attribuivano alla Cina, non certo a chi di recente non era neanche uscito dalla Lombardia. La notte successiva era stato trasportato da Codogno a Pavia, in condizioni disperate.

E' passato un mese dalla notizia del primo contagiato da Coronavirus in Italia, il cosiddetto 'Paziente zero'. Da allora si è assistito ad un'escalation della diffusione dell'infezione e, parallelamente, si sono susseguite le misure adottate dal Governo per frenarne la corsa. Prima del 21 febbraio, il Covid-19 in Italia riguardava una coppia di cinesi in vacanza e i connazionali di ritorno dalla Cina messi in quarantena alla Cecchignola Da quel 20 febbraio la vita degli abitanti della Lombardia prima, e dell’intero Paese poi, è cambiata radicalmente: il 23 febbraio 11 comuni diventano zona rossa, il 4 marzo chiudono tutte le scuole, i musei, i cinema e i teatri. Fino all’ultimo decreto, il più radicale, il 10 marzo: tutta l’Italia zona protetta, con spostamenti limitati e l’obbligo di stare a casa. Ora Mattia non vede l'ora di tornare a casa, con la sua famiglia.