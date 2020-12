Cucina online con chef stellati, nuovi talent in Acàdemia

Roma, 7 dic. (askanews) - Chef stellati e maestri pasticceri, la cucina va sempre più online, soprattutto in tempi di Covid-19.Cresce la squadra di grandi maestri di Acadèmia, la piattaforma didattica sul web che propone corsi di cucina in diversi settori sul modello americano di Masterclass, lanciata proprio durante la pandemia e un po' sul modello delle piattaforme streaming per film e serie tv. Ad affiancare Iginio Massari, Davide Oldani e Hirohiko Shoda, arrivano il re della pasticceria e del cioccolato Ernst Knam, lo stellato Norbert Niederkofler e Fabio Curreli con la loro cucina di montagna, il cinque stelle Michelin Igles Corelli con un corso sulla pasta fresca all'uovo, il panificatore Davide Longoni e l'oste Daniele Reponi dell'Accademia del panino italiano.E per Natale arriva anche un video-corso speciale per la preparazione di un apposito menu, dal 10 dicembre, con rivisitazioni moderne e personali di quattro big di alcuni piatti della tradizione natalizia italiana.I corsi della scuola (realizzati dalla media company Chef in Camicia), sono pensati sia per professionisti interessati ad affinare le proprie tecniche che per amatori che vogliono scoprire i segreti dei migliori chef. Alla fine per tutti viene rilasciato un attestato di partecipazione.