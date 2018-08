Cucina ampezzana street food. Torna a Cortina 'The Queen of taste'

Roma, 31 ago. (askanews) - Cucina ampezzana ma in versione street food, rivisitata da 15 tra i migliori chef di Cortina d'Ampezzo e dintorni. Sabato 8 settembre al via la seconda edizione di "The Queen of taste", il festival gastronomico nato all'ombra delle Dolomiti, organizzato da Cortina for Us. Per un'intera giornata il centro della cittadina si trasformerà in un enorme ristorante all'aperto. A mezzogiorno il lungo Corso Italia ospiterà lo StrEat Lunch, un esclusivo pranzo d'autore che prevede un aperitivo e un menù di cinque portate messo a punto da sei tra gli chef dei ristoranti più prestigiosi della conca e delle vali limitrofe, come Graziano Prest del Tivoli, Renzo dal Farra della Locanda San Lorenzo di Puos d'Alpago e Chris Oberhammer del Tilia di Dobbiaco. Per l'occasione verrà allestita una elegante tavola di 40 metri, all'angolo dell'Hotel de La Poste, con calici di cristallo, piatti di porcellana e raffinati centrotavola.Verso il tramonto, poi, in occasione dell'enrosadira, lo spettacolare fenomeno naturale che colora di rosa le vette delle Dolomiti, ci sarà lo StrEAT Chefs - Sapori in Corso, l'evento clou del festival, durante il quale i più famosi ristoranti ampezzani porteranno le loro cucine in strada, offrendo i loro piatti gourmet in versione street food: dai classici casunziei agli assaggi di carne passando per i gustosi dolci della montagna. I visitatori potranno degustare e scoprire i loro segreti in cucina curiosando tra le caratteristiche casette di legno installate lungo il Corso Italia, all'altezza del Comune e all'interno dell'Hotel Concordia, a disposizione degli chef grazie alla collaborazione con la Cooperativa Cortina. La manifestazione, nasce con l'obiettivo di far conoscere le tradizioni enogastronomiche della Regina delle Dolomiti e valorizzare i prodotti tipici delle valli ampezzane. "Vorremmo che questa manifestazione diventasse un appuntamento fisso di fine estate per cittadini e turisti" ha detto Franco Sovilla, presidente dell'associazione Cortina for Us.Il programma prevede due nuove iniziative. La prima è l'Audi StrEat golf-Il golf di strada, nata in collaborazione con Audi. Un torneo itinerante e gratuito che permetterà ad amatori e professionisti di mettersi alla prova su uno speciale green in strada a sette buche corrispondenti ad alcuni luoghi iconici di Corso Italia. La seconda, è nata per unire le diverse realtà sul territorio ed è dedicata agli amanti dello shopping, il "Pink Saturday", con un'intera giornata di promozioni e sconti e negozi aperti fino a sera e con orario continuato.