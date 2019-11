Cucchi, 'omicidio preterintenzionale': 12 anni a due carabinieri

Roma, 14 nov. (askanews) - I giudici della Corte d'assise di Roma hanno riconosciuto l'accusa di omicidio preterintenzionale in relazione al processo per la morte di Stefano Cucchi, per cui erano sotto accusa 5 carabinieri: i militari Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro sono stati condannati ad una pena di 12 anni (il pm Giovanni Musarò ne aveva chiesti 18).Il superteste del processo, e carabiniere sotto processo, Francesco Tedesco è stato condannato a 2 anni e 6 mesi per falso: nei suoi confronti è stata pronunciata una sentenza di assoluzione in relazione all'accusa di omicidio preterintenzionale.Il maresciallo dei carabinieri Roberto Mandolini ha preso 3 anni ed otto mesi, mentre è caduta l'accusa nei confronti del carabiniere Vincenzo Nicolardi. In particolare, secondo quanto spiegato dai legali, i giudici hanno riqualificato in falsa testimonianza l'originario reato di calunnia compiuto ai danni dei tre agenti di polizia penitenziaria, accusati ingiustamente (e poi sempre assolti) del pestaggio di Stefano Cucchi. Sul punto hanno assolto i carabinieri Tedesco, Mandolini e Nicolardi "perché il fatto non costituisce reato"."Stefano è stato ucciso, lo sapevamo, forse adesso potrà riposare in pace e i miei genitori vivere più sereni. Ci sono voluti 10 anni, ma abbiamo mantenuto la promessa fatta a Stefano l'ultima volta che ci siamo visti che saremmo andati fino in fondo", ha detto la sorella di Stefano, Ilaria, dopo la sentenza. "Un po' di sollievo dopo 10 anni di dolore e di processi non veri", è stato il commento della signora Rita Calore, madre di Stefano."Era una verità talmente evidente che è stata negata per troppo tempo. Io considero Mandolini corresponsabile quanto i due condannati per il reato di omicidio preterintenzionale. Vedremo le motivazioni della sentenza. La verità è che Stefano è morto per le percosse subite", ha commentato l'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi.Per Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, "è una sentenza importante che non ci fa gioire, così come non ci fa gioire nessuna condanna, ma che dopo dieci anni di battaglie restituisce giustizia, verità e dignità a Stefano Cucchi".