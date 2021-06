Cts, ok a discoteche ma solo all'aperto, capienza 50%

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Ok alle discoteche ma soltanto all'aperto. E' quanto ha deciso il Cts nel parere al governo. "Le attività siano limitate ai contesti che possano garantire lo svolgimento esclusivamente all'aperto". Confermato l'utilizzo del Green pass che non può essere sostituito da autocertificazione. Mentre l'affollamento non potrà superare il 50% della capienza massima incluso il personale dipendente. "L'utenza sia resa consapevole che tali attività sono tra quelle a maggior rischio di assembramento e trasmissione del virus che è pertanto necessario adottare comportamenti responsabili e tali da ridurre il rischio di trasmissione", dice il Cts. (ANSA).