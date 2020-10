La curva del contagio sale: si va verso lo scenario 4, il più grave. Lockdown dal 9 novembre?

La curva epidemica continua a salire: i 26.831 nuovi casi registrati indicano come sempre più realistico per l'Italia lo scenario 4, l'ultimo più grave previsto caratterizzato da una "situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo" ed indicato nel documento Prevenzione e risposta a Covid-19, redatto da ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità (Iss). Si avvicina cioè lo scenario più critico che, secondo il documento, si riferisce a una "una situazione non gestibile con le misure straordinarie già messe in atto".

L’indice di contagio, 5 regioni a rischio

Fonti qualificate hanno indicato che è molto probabile che il forte aumento dei casi abbia portato l'indice di contagio Rt (che indica le persone che possono essere contagiate da un individuo con il virus) oltre l'1,5 registrato fra il 12 e il 18 ottobre. In particolare l’allarme è alto per 5 regioni — Lombardia, Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta — e per la provincia autonoma di Bolzano. Sorvegliata speciale Milano. Ci sono tre settimane di tempo, se il contagio non diminuirà bisognerà valutare la misura più drastica. Lo dice lo studio consegnato al governo che, per valutare i rischi sulla popolazione e l’impatto sulle strutture sanitarie, descrive situazioni e possibili rimedi. Nonostante i numeri di contagi e morti a causa del Covid-19 siano in una preoccupante crescita costante Giuseppe Conte per ora continua a escludere un nuovo giro di vite.

La data di un nuovo lockdown

Di scenari possibili ha parlato anche il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Agostino Miozzo: "sono allo studio tutte le misure. Oggi - ha detto a Radio Popolare - siamo entrati nello scenario 3, c'è anche lo scenario 4. Quindi, che il lockdown sia una delle ipotesi previste - generale, parziale, localizzati, o come quello che abbiamo visto a marzo - era previsto. Il premier ha spiegato alla Camera che valuterà eventualmente altri provvedimenti dopo aver osservato "nell'arco di almeno due settimane" gli effetti delle restrizioni imposte dall'ultimo Dpcm. Di una potenziale stretta ulteriore se ne riparlerà quindi al massimo da lunedì 9 novembre, con durata fino a metà dicembre, con l'obiettivo di salvare le festività natalizie.

Le nuove misure

Ma tutto potrebbe modificarsi a seconda degli sviluppi della curva dei contagi e del numero di decessi. In ogni caso l'idea è che il nuovo lockdown possa essere più morbido rispetto a quello della scorsa primavera, sulla scia di quanto disposto in Francia : quindi resterebbero aperti uffici, aziende e fabbriche, mentre chiuderebbero i negozi (a eccezione di quelli di genere alimentare) e le uscite sarebbero consentite esclusivamente per fare la spesa, andare al lavoro, dal medico o per portare i bambini ai nidi o alle elementari. Verrebbero vietati inoltre gli spostamenti oltre i confini comunali e regionali, con lockdown territoriali molto più rigidi nelle città più colpite dal virus. In tal senso Milano e Napoli sarebbero le prime a essere colpite dalle restrizioni. L’obiettivo di queste disposizioni sarebbe quello di ridurre al minimo i contatti tra familiari non conviventi e amici (che secondo le stime generano il 75% dei contagi) e fermare gli affollamenti sui mezzi pubblici.

Cruciali i prossimi giorni

La scommessa con la possibilità di piegare la curva epidemica si giocherà nei prossimi giorni: "saranno cruciali per cercare di implementare le regole decise dal governo", ha detto Marinari. I primi risultati, ha aggiunto, "potrebbero cominciarsi a vedere già fra quattro o cinque giorni e la speranza è di poter cominciare a vedere un leggero calo dei nuovi positivi fra una settimana". Quanto al picco della curva epidemica, riuscire a vederlo o meno in tempi ragionevoli è solo una conseguenza dell'applicazione delle nuove misure: "dipende da quello che faremo. Se non ci comporteremo in modo responsabile- ha rilevato marinari - potremmo arrivare a mille morti al giorno: è quello che faremo che determinare l'andamento della curva".