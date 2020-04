Fase 2 della pandemia, verso il via libera allo sport anche lontano da casa

Palestre chiuse ma sport all'aperto e jogging consentiti anche lontano da casa. E' una delle misure allo studio del governo in vista del 4 maggio. "Dobbiamo dare maggiore libertà di movimento ai cittadini e la soluzione possibile è questa considerando anche il senso di responsabilità delle persone", ha spiegato il sottosegretario Pierpaolo Sileri. Potrebbe esserci anche, come anticipato agli sportivi dal ministro Vincenzo Spadafora, il via libera agli allenamenti individuali degli atleti, purché in condizioni di sicurezza.

Responabilità dei cittadini per il rispetto delle regole

La scelta se consentire di allontanarsi da casa anche per fare jogging spetterà al governo anche in base all'andamento dell'epidemia. Ma Pierpaolo Sileri ha anticipato una riflessione in corso. Consentire di fare sport all'aperto, come la corsa, a livello individuale, sarebbe anche il modo per non privare le persone delle possibilità di fare attività fisica, visto che è difficile che le palestre possano riaprire in tempi brevi. Comunque, è stato spiegato, si chiederà ai cittadini responsabilità nel rispettare le regole e le distanze prescritte per evitare i rischi di contagio.

Calano ricoveri e malati in terapia intensiva

Sono 23.227 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 482. Ieri l'aumento era stato di 575. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri. Dei 107.771 malati complessivi, 25.007 sono ricoverati con sintomi, 779 in meno rispetto a ieri, e 80.031 sono quelli in isolamento domiciliare. Le persone guarite sono 44.927, 2.200 più di ieri. Il numero dei contagiati totali - compresi morti e guariti - è di 175.925, con un incremento giornaliero di 3.491. Complessivamente, infine, sono 809 i malati in più di ieri.

Si valuta riapertura di bar e ristoranti

Per il momento non c’è ancora nulla di definitivo ma le prima ipotesi su ciò che si potrà fare a partire dal 4 maggio (inizio della fase 2) iniziano a circolare. La più rilevante riguarda la riapertura, seppure con limitazioni e divieti, anche di bar, ristoranti e parchi.

Ricciardi frena: seconda ondata epidemica è certa

Per il momento non c’è ancora nulla di definitivo ma oltre al via libera allo sport all'aperto tra le ipotesi che circolano c'è anche la riapertura, seppure con limitazioni e divieti, anche di bar, ristoranti e parchi. Ma Walter Ricciardi, consulente Covid 19 per il governo e membro dell'executive board dell'Oms, invita alla prudenza. “La seconda ondata epidemica è certa, con riaperture accelerate arriverebbe prima” ha affermato.

Guerra (Oms): inevitabili nuovi focolai

Sulla stessa linea d’onda di Ricciardi è Ranieri Guerra, vicedirettore dell'Oms e membro del comitato tecnico scientifico. “Nuovi focolai saranno inevitabili anche dopo la riapertura e questi dovranno essere individuati in tempi molto rapidi” ha spiegato durante un intervento a RaiNews24. "Serve rafforzare il controllo del territorio con controlli e tamponi a domicilio" ha aggiunto.

In arrivo 150 mila test sierologici

Nel frattempo sono stati fatti progressi sul fronte dei test sierologici. Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha indetto la gara "in procedura semplificata e di massima urgenza" per l'acquisto di kit, reagenti e consumabili per effettuare 150 mila test sierologici che serviranno per l'indagine campione sulla diffusione dell'infezione da Sars-Cov2 nella popolazione italiana.