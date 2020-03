Coronavirus: i nuovi contagiati sono 2795, 527 i guariti e 175 i morti. Sospesi voli e navi per la Sardegna 

Non accenna a fermarsi, almeno per il momento, l'emergenza sanitaria in Italia. I malati di coronavirus sono 17.750, 2.795 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha raggiunto i 21.157. I dati sono stati forniti, come ormai consuetudine, dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Le persone guarite dopo aver contratto il virus sono 1.966, 527 in più di ieri. Le vittime sono arrivate a 1.441, con un aumento di 175, in calo però rispetto alle 250 del giorno precedente. Infine, i malati ricoverati in terapia intensiva sono 1.518, 190 in più rispetto a ieri.

Sospesi voli e navi per la Sardegna

Rispondendo ad una richiesta del presidente della Regione Sardegna per l'emergenza coronavirus, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato un decreto con il quale vengono sospesi i collegamenti e i trasporti ordinari delle persone da e per la Sardegna. Si vola solo tra Roma Fiumicino e Cagliari, mentre sulle navi potranno viaggiare solo le merci. Il trasporto delle persone su traghetti e velivoli può avvenire soltanto su autorizzazione della Regione e per dimostrate e improrogabili esigenze.

Stop anche ai treni notturni

Da questa sera i treni notturni non saranno più disponibili. Lo comunica il Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla luce del decreto firmato ieri dalla ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, relativo alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza. Al fine di contrastare e contenere l'emergenza sanitaria da Coronavirus - prosegue la nota - il Mit sta progressivamente razionalizzando l'offerta in accordo con gli operatori sanitari, in considerazione del Dpcm dell'11 marzo.

Morto operatore del 118

Un operatore tecnico del 118 di Bergamo, in servizio alla Soreu, la centrale operativa dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, ospedale al centro dell'emergenza coronavirus, è morto la notte scorsa dopo essere stato contagiato dal Covid-19. Aveva 47 anni. Si chiamava Diego Bianco, era sposato e padre di un figlio. Già alcune notti fa la centrale - che raccoglie le chiamate di emergenza anche da Brescia e Sondrio inoltrate dal 112 - era stata chiusa e sanificata, anche perché altri operatori avevano accusato sintomi ed erano stati a casa. Le chiamate erano state dirottate ad altre centrali lombarde.

Nuovi casi di positività tra i politici

Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri è risultato positivo al test dopo esser stato alcuni giorni fa in contatto con un "sospetto positivo". Lo rende noto lui stesso affermando di essersi messo immediatamente in isolamento. "Ho seguito da subito tutti i protocolli come indicato dal ministero - aggiunge - Mia moglie ed il piccolo stanno ancora bene e, seppur nella stessa casa, abbiamo diviso gli ambienti". Positiva anche la viceministra Anna Ascani che è in isolamento.