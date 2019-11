Crollo viadotto, riaperta l'autostrada A6

Genova, 29 nov. (askanews) - E' stato riaperto poco dopo le 11 il tratto dell'autostrada A6 Torino-Savona chiuso da domenica scorsa dopo il crollo del viadotto "Madonna del Monte" a causa di una frana. Lo ha annunciato su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti."Pochi minuti fa - ha scritto Toti - ha riaperto la carreggiata sud dell'autostrada A6 Torino Savona, interrotta dalla frana. Si viaggia a doppio senso di marcia, ma è già un grande traguardo per chi si sposta in Liguria e soprattutto nel ponente"."Un respiro di sollievo - ha sottolineato il governatore - anche per chi usa il treno: la situazione stamattina, rispetto ai scorsi giorni, è migliorata e grazie all'aumento dei posti concordato da Regione Liguria i passeggeri viaggiano meglio e con meno ritardi. Forza Liguria e forza liguri - ha concluso Toti - insieme ce la faremo anche questa volta!".