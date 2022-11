Crollo Università: lavoro tra macerie per prelievo campioni

(ANSA) - CAGLIARI, 16 NOV - Autogru e squadre dei vigili del fuoco a Sa Duchessa tra le macerie del crollo dello scorso 19 ottobre nell'ex aula magna della facoltà di Geologia. Non ci sono ulteriori pericoli, ma è in corso, su disposizione della Procura di Cagliari, il prelievo dei campioni nell'ambito delle indagini che dovranno accertare le cause del cedimento improvviso della struttura. Nel sopralluogo i vigili sono stati affiancati dai consulenti della Procura e da quelli nominati dalle 11 persone iscritte al momento nel registro degli indagati per crollo colposo di edificio e disatro colposo. Disagi per gli studenti ma solo fino a questa mattina. Nessuna laurea sospesa, assicurano dalla facoltà di Scienze umanistiche, ma niente lezioni sino alle 14. Nel pomeriggio la vita della facoltà è ripresa regolarmente. Gli accertamenti tecnici si stanno concentrando sulla mancanza, o insufficienza, delle curve di metallo inserite nel calcestruzzo indispensabili per arpionare il solaio ai muri portanti o ai pilastri. E poi si indaga sul posizionamento, qualche anno fa, nel tetto dell'edificio crollato, del pesantissimo motore centrale di un impianto di climatizzazione centralizzato. (ANSA).