San Giuseppe dei Falegnami, i governi cambiano ma il nostro patrimonio culturale continua a crollare

Le cose cambiano (anche i governi), ma quasi mai in meglio in questo dannato Paese museo. Qualche tempo fa si è fatto tanto rumore per i crolli di Assisi, Pompei, Ercolano (e chi più ne ha più netta metta) senza che ci sua stato un vero scatto di reni da parte di chi dovrebbe (ministeri, assessorati e sovrintendenze varie) intervenire. C’è tanto da preservare in Italia, senza che nessuno sia in grado di intervenire con coscienza e sapienza. Il crollo della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami è in questo senso un immenso monumento all’insipienza. Un boato, un rumore assordante, una nuvola di polvere e il tetto della Chiesa scompare. Non c'è stato alcun ferito, ma solo perché era un normale giorno della settimana se fosse stato un sabato o una domenica di settembre coppie di sposi e i loro invitati sarebbero stati travolti da quel tetto ligneo costruito nel Seicento.

"Un disastro, uno scenario da guerra o da terremoto nel pieno centro di Roma, per fortuna non ci sono feriti o peggio, ma per il patrimonio artistico italiano è un segnale d'allarme importante, un sintomo grave che ora va preso in seria considerazione". Incollato al computer e alle foto sconvolgenti del crollo di San Giuseppe dei Falegnami, la chiesa tardo cinquecentesca costruita nella zona del Foro proprio sopra il romano Carcere Mamertino, lo storico Tomaso Montanari ha le mani nei capelli. "C'è prima di tutto un evidente problema di sicurezza - commenta - è venuto giù tutto il tetto, e se ci fosse stato un matrimonio?" "Cosa sia successo in particolare in quel luogo simbolo della stratificazione di Roma andrà appurato - premette lo storico da sempre in polemica con la riforma Franceschini e con le scelte di gestione del patrimonio artistico - ma per quanto mi riguarda posso dire che le motivazioni sono molto note, vanno cercate nella mancanza di turn over e di assunzioni nelle soprintendenze: non c'è più nessun funzionario che fa manutenzione, sono rimasti in pochissimi, si fa solo valorizzazione, in piu' ci sono i danni della riforma di Franceschini, che ha diviso in due la gestione del Foro, per isolare il Colosseo". Il compito di accertare come sono andate le cose spetterà alla Procura di Roma che ha aprirà un’inchiesta. Di sicuro ci vorrà almeno un milione di euro per riportare San Giuseppe dei Falegnami a prima del crollo.

Sono oltre 40 siti culturali a rischio, da nord a sud. Tra i 40 siti individuati cinque sono quelli considerati "a grande rischio". A partire dall'area archeologica della città antica di Teano, dove la mancanza di fondi da parte del Polo Museale Regionale della Campania e le mancate rimesse del Governo "ne stanno determinando il tragico declino". Nessuna manutenzione ordinaria al monumento, tanto da obbligarne la chiusura al pubblico. Il complesso, secondo l'associazione, necessita di un progetto di restauro e consolidamento delle cime murarie fuori terra, ripristino dei percorsi di visita e potenziamento della comunicazione sia sotto l'aspetto didattico sia per la conoscenza del monumento in ambito regionale, nazionale e internazionale. Segue la Fabbrica Alta a Schio (Vicenza): progettata dall'architetto belga Auguste Vivroux ed eseguita sullo stile di quelle belghe e inglesi", si sviluppa all'interno dell'area Lanerossi. Da un lato della costruzione si eleva l'elegante ciminiera a sezione quadrata, con iscrizione "1862? sulla sommità. Svuotato e inutilizzato, il complesso versa in uno stato di degrado, e l'accessibilità è limitata all'autorizzazione del Comune. Altro caso, forse ancora più eclatante, è quello delle Scuderie Reali di Villa Ada a Roma, l'antica Villa Savoia. Il complesso delle Scuderie Reali dentro la villa comunale, doveva ospitare parte della grande collezione di giocattoli che l'amministrazione comprò con la giunta Veltroni. Con la giunta Alemanno, il museo, che si doveva sviluppare su tre piani con aree per eventi, bar, ristoranti, non si fece più, in quanto venne considerato un costo eccessivo. Oggi, in mancanza di altri progetti di utilizzo, l'edificio, molto amato all'epoca da Re Vittorio Emanuele II, è in completo stato di abbandono.

Ci spostiamo in Sardegna con le torri costiere Sinis Cabras: elementi di grande valore storico- architettonico, costruite tra '500 e '600, gran parte delle torri difensive versano in condizioni molto precarie e sono necessari interventi di consolidamento senza i quali rischiano di crollare. Infine, Italia Nostra segnala il caso del Borgo di Fogliano, a Latina: situato sulla riva del lago omonimo (il maggiore dei laghi costieri dell'Agro Pontino), il Borgo di Fogliano è riportato nelle antiche carte come villaggio di pescatori, ma vi furono ritrovamenti archeologici risalenti, secondo alcuni studiosi, al II sec. a. C. Il bellissimo sito è frequentatissimo dai cittadini di Latina, ma la Villa e il Giardino sono in degrado totale e il Casino Inglese, dopo un restauro iniziato nel 2003 e mai terminato, è inutilizzato. Ad oggi non risulta chiara l'utilizzazione di questo splendido sito, né chi debba emanare un bando per la sua gestione. Tornando a San Giuseppe dei Falegnami, ora tutto sarà coperto con teloni e con tubi Innocenti. Nascondiamo tutto, così chi visiterà l’area non potrà vedere lo scempio. Potrà solo immaginarlo.