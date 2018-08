Crollo del ponte Morandi, linea dura del governo Conte: 'Via la concessione ad Autostrade'. Ma non è così facile

Revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia. E' questa l'obiettivo di Conte e del suo governo giallo-verde dopo la strage provocata dal crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto. Ad annunciare l'avvio dell'iter per la revoca è stato il premier Giuseppe Conte, ma la linea dura è condivisa da tutto l'esecutivo. "Avvieremo la procedura per la revoca della concessione alla società Autostrade per l'Italia. E lo farermo senza attendere le risultanze in sede penale", ha detto il presidente del Consiglio.

La strada della revoca non è facile

Ma la concessione ad Autostrade per l’Italia è revocabile? Teoricamente sì, ma le incognite giuridiche sono tante, spiega il Sole 24 Ore, anche perché "non è mai stata mossa alcuna contestazione formale per gravi inadempienze". E poi Toninelli e il suo ministero delle Infrastrutture dovranno dettagliare le accuse facendo riferimento alla Svca (Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali, ex-Ivca, incorporato nel 2013 dopo che per decenni la vigilanza era stata discutibilmente affidata all’Anas).

Di Maio: "I responsabili hanno un nome e cognome"

In linea con quello di Conte anche il pensiero del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e dai due vice premier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Oltre alle procedure per l'eventuale revoca delle concessioni, si ipotizzano multe fino a 150 milioni di euro oltre alla richiesta delle dimissioni dei vertici della società. "I responsabili hanno un nome e cognome e sono Autostrade per l'Italia", dice Di Maio. "Se non sono capaci di gestire le nostre autostrade, lo farà lo Stato", aggiunge Toninelli. A favore della revoca della concessione si schiera anche Salvini: "E' il minimo che ci si possa aspettare".

La difesa: "Il viadotto era monitorato"

"Investiamo oltre un miliardo in sicurezza e manutenzione", la difesa di Autostrade per l'Italia, una società che ha chiuso il 2017 con ricavi operativi per quasi 4 miliardi, un utile d'esercizio di 1,042 miliardi e investimenti operativi per 556 milioni si difende. "Il viadotto era monitorato dalle strutture tecniche della Direzione di Tronco di Genova (che fa parte di Autostrade, ndr) con cadenza trimestrale secondo le prescrizioni di legge e con verifiche aggiuntive realizzate mediante apparecchiature altamente specialistiche" e anche attraverso "società ed istituti leader al mondo in testing ed ispezioni". L'esito ha sempre fornito "adeguate rassicurazioni".

Scontro Salvini-Ue su vincoli e fondi stanziati

Ma c'è anche uno scontro tra Salvini e l'Unione europea. "Vincoli europei che ci impediscono di spendere soldi per mettere in sicurezza le scuole dove vanno i nostri figli o le autostrade su cui cui viaggiano i nostri lavoratori", aveva scritto il vicepremier. Immediata la replica dell'Ue. "Nel periodo 2014-2020 l'Italia ha in programma di ricevere 2,5 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture, come strade e ferrovie. Nell'aprile 2018 la Commissione Ue ha sbloccato un piano di investimento per le autostrade che attiverà circa 8,5 miliardi di investimenti, inclusi per la regione di Genova". Lo sottolinea un portavoce della Commissione europea. "La Commissione è in stretto contatto con le autorità italiane che conducono le indagini", sul crollo del ponte Morandi. "Non ci faremo coinvolgere in alcuno scontro politico", conclude il portavoce.