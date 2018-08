Crollo Genova, Toti: demolizione e ricostruzione ponte in un anno

Genova, 23 ago. (askanews) - "Resto convinto che le operazioni, dall'abbattimento dei due monconi alla ricostruzione del ponte, dureranno un anno": lo ha detto il governatore della Liguria e commissario per l'emergenza, Giovanni Toti, al termine della riunione con Autostrade per l'Italia nella sede della Regione Liguria sulla messa in sicurezza e l'abbattimento dei due tronconi del ponte Morandi di Genova rimasti in piedi dopo il tragico crollo ."Entro 5 giorni Autostrade per l'Italia presenterà uno o più piani per mettere in sicurezza l'area e procedere con il progressivo abbattimento dei monconi di Ponte Morandi", ha dichiarato Toti, spiegando: "Abbiamo dato tempo ad Autostrade sino a venerdì prossimo. Sarà un piano unico con interventi progressivi che, in primis, sarà presentato alla Procura. La definizione dell'area rossa e il destino delle abitazioni saranno definiti dal piano prescelto tra quelli che fornirà Autostrade".