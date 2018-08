Crollo Genova, Salvini: sconcerto per ritardo scuse da Autostrade

Milano, 20 ago. (askanews) - "Mi sconcerta l'indifferenza e l'atteggiamento di Autostrade che ci ha messo alcuni giorni a chiedere scusa. Questo è incredibile". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è tornato a polemizzare con Atlantia, holding della famiglia Benetton, dopo il crollo del viadotto Morandi a Genova.Secondo il vicepremier, che questa mattina ha fatto visita ai senzatetto e ai degenti curati dall'Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano, "è una follia" accusare il governo per il crollo registrato in Borsa anche oggi da Atlantia. "Probabilmente - ha osservato - perdono soldi in Borsa perché è caduto un ponte, non perché Salvini è brutto e cattivo. Se Autostrade fosse al suo posto, il titolo sarebbe al suo posto. Ho parlato con alcune vedove e orfani della tragedia di Genova, per me prima del titolo di Atlantia in Borsa vengono loro".Per Salvini è stata anche l'occasione per ribardire l'orientamento del governo nei confronti della società concessionaria dell'autostrada dove si è verificato il crollo. "Chi sbaglia paga. Autostrade ha il dovere di risarcire e di ricostruire". Per mettere a punto le modalità con cui revocare la concessione ad Atlantia, "ci vorranno alcune settimane", ha messo in chiaro Salvini sottolineando che: "stiamo studiando e lavorando, di certo non faremo regali che sono stati fatti in passato. Non c'è un pubblico buono e un privato cattivo, o viceversa. Ma bisogna fare i controlli".A Genova, ha concluso il vicepremier "le colpe di Autostrade sono evidenti al di là dell'evidenzie processuali che dovessero emergere".