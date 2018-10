Crollo Genova, Bucci: ricostruiremo il ponte al massimo in 16 mesi

Genova, 4 ott. (askanews) - A Genova, dopo il crollo del Ponte Morandi, "sarà fatto un lavoro di qualità e nel minore tempo possibile. Questo è un impegno che prendo verso i genovesi. Per la ricostruzione del ponte occorreranno da un minimo di 12 ad un massimo di 16 mesi". Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario in pectore per la ricostruzione di Ponte Morandi, Marco Bucci, parlando con i giornalisti a Palazzo Tursi, sede del Comune.