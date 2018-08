Crollo Genova, Brencich: dimissioni mia inziativa, no pressioni

Milano, 24 ago. (askanews) - "Ho deciso di fare un passo indietro con serenità e di mia iniziativa per permettere alla Commissione ispettiva di lavorare con serenità dopo il clamore mediatico e politico che si è creato intorno al verbale dello scorso febbraio. Non c'è alcuna dietrologia e non ho ricevuto pressioni da nessuno". Così Antonio Brencich, interpellato da askanews, ha spiegato le motivazioni delle sue dimissioni da membro della Commissione di inchiesta voluta dal governo per far luce sulle cause del crollo del Ponte Morandi a Genova.Il verbale cui fa riferimento Brencich, è quello del primo febbraio 2018 con cui il Provveditorato alle opere pubbliche di Genova ha rilasciato il parere favorevole al progetto di ristrutturazione dei piloni 9 (quello crollato) e 10 del Ponte Morandi presentato da Autostrade, senza prendere altri provvedimenti nonostante. Del comitato tecnico del Provveditorato oltre a Brencich faceva parte anche Roberto Ferrazza, il cui incarico di presidente della commissione di inchiesta voluta dal governo è stato revocato dal ministero delle Infrastrutture per ragioni di opportunità.Brencich ha spiegato che la decisione di dimettersi "è maturata tre giorni fa", ma i tempi sono stati poi decisi in accordo con il ministero delle Infrastrutture che ha tenuto "un comportamento immacolato". Il Mit in una nota ha ringraziato Brencich "per il lavoro fin qui svolto e per il gesto che mostra grande professionalità e sensibilità istituzionale" e ha contestualmente annunciato l'ingresso nella Commissione ispettiva di Alfredo Principio Mortellaro, dirigente del Consiglio superiore dei lavori pubblici con una esperienza trentennale alle spalle.