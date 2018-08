Roma, 16 ago. (askanews) - Per fare il punto sui soccorsi E' in programma alle 10 la riunione del Ccs (Centro Coordinamento Soccorsi) in Prefettura a Genova per fare il punto sulla tragedia del Ponte Morandi. Alla riunione parteciperanno fra gli altri il premier Giuseppe Conte che ha dormito in Prefettura e il vicepremier Luigi Di Maio.Lzp