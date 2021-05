Crollano i contagi: perché a fine giugno tutta l’Italia potrebbe essere bianca

Secondo l’associazione Gimbe, in 6 settimane ci sarebbero stati il 61% in meno di ricoveri e il 55% in meno di ricorsi alla terapia intensiva. Ma soprattutto la curva dei nuovi casi sarebbe in picchiata: - 30% in una settimana. In questo quadro dovrebbero essere sei, se il trend dei contagi non peggiorerà, le Regioni italiane in zona bianca dal 7 giugno. Dal primo giugno dovrebbero entrare in zona bianca infatti Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Dal 7 giugno, sempre che il trend dei contagi e delle ospedalizzazioni resti quello attuale, potrebbe toccare invece ad Abruzzo, Veneto e Liguria. Da tener presente che nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti) e non c'è coprifuoco.

Le altre da zona bianca

Ma stando ai numeri – come pone in rilievo oggi il Corriere della Sera – potrebbero essere da zona bianca, dal 14 giugno e salvo imprevisti, anche Lombardia e Lazio. Di questo passo quindi entro tre settimane, al massimo il 21 giugno, tutta l’Italia potrebbe essere in prevalenza vestita di bianco.

Prendendo in considerazione le tabelle aggiornate al 19 maggio “l’incidenza di nuovi casi per 100 mila abitanti è sotto 86 in tutte le regioni ad eccezione di Valle D’Aosta, Basilicata e Campania”, fa sapere il giornale. Da ricordare ovviamente che la normativa prescrive che “si debba stare per tre settimane con un’incidenza di 50 casi per 100 mila abitanti”. Una valutazione finale comunque si potrà fare domani, venerdì 21.

Zona bianca (Foto Ansa)

Tra le regioni che vantano numeri favorevoli - alla stregua di Lombardia (67) e Lazio(65) - anche l’Umbria con 52 casi, l’Emilia Romagna con 70 casi e poi Sicilia (71), Calabria (74), Marche (76), Piemonte (77), Puglia (78), Toscana (86). A stare peggio di tutte Campania (103), Basilicata (106) e Valle d’Aosta (114). Bene la provincia autonoma di Trento (62), meno la provincia autonoma di Bolzano (76).

Il monitoraggio Gimbe

Stando al monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana 12-18 maggio 2021, è scesa in picchiata la curva dei nuovi casi di Covid-19 nel Paese, con un calo di oltre il 30% in una sola settimana. E sempre più netta è la riduzione della pressione sulle strutture sanitarie, che riflette l'effetto dei vaccini sulle categorie più a rischio: in 6 settimane sono diminuiti del 60% i ricoveri in ospedale e del 55% quelli in terapia intensiva.

Verso la riapertura (Foto Ansa)

Casi in calo, come i decessi e i ricoveri

L'analisi mostra, rispetto alla settimana precedente, una diminuzione di nuovi casi (43.795 rispetto a 63.409, pari a - 30,9%) e dei decessi (1.215 rispetto a 1.544, pari a -21,3%). In calo anche i ricoveri con sintomi (11.539 rispetto a 14.937, pari a - 22,7%) e le terapie intensive (1.689 rispetto a 2.056, pari a -17,9%). "Continua la riduzione dei nuovi casi settimanali - dichiara Nino Cartabellotta, presidente di Fondazione Gimbe - che dimostra come gli effetti ottenuti grazie a 6 settimane di restrizioni stiano lasciando gradualmente il posto ai primi risultati della campagna vaccinale. Si rileva tuttavia una riduzione dei tamponi (-15% di persone testate rispetto alla settimana precedente), segno di un allentamento dell'attività di testing".

Sotto la soglia di allerta

Tutte le Regioni confermano un trend in riduzione dei casi e sono sotto le soglie di allerta sia per l'area medica che per le terapie intensive. In particolare, nei reparti di area medica, il picco è stato raggiunto il 6 aprile quando erano 29.337 i posti letto occupati da pazienti Covid, scesi oggi a 11.539, con una riduzione del 60,7% in 6 settimane. Nelle terapie intensive, invece, il picco è stato raggiunto il 6 aprile con 3.743 posti occupati da pazienti Covid, scesi oggi a 1.689 e pari a una riduzione del 55% in 6 settimane.